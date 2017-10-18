Россия полностью выполняет ДВЗЯИ, заявил Ласина Зербо
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Ракетный комплекс стратегического назначения Тополь. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. РФ полностью выполняет Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯ), и ей следует содействовать ратификации этого договора в тех странах, где это еще не произошло, заявил председатель подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯ) Ласина Зербо в интервью РИА Новости.
"Я часто говорю, что Россия - хороший студент Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Она исполняла и исполняет все технические требования с учетом договора", - сказал Зебро.
Он отметил, что в России договор получил политическую поддержку "от простого до высшего уровня", а также призвал РФ содействовать ратификации договора в тех странах, где этот процесс еще не прошел.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября 1996 года.
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18.10.2017
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