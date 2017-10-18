Россия производит лучшую военную авиацию в мире, считает Рогозин



Дмитрий Рогозин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Дмитрий Рогозин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. РФ производит лучшую в мире по соотношению цены и качества военную авиацию, показавшую себя во время операции в Сирии, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы делаем сейчас лучшую военную авиацию в мире, я считаю, потому что соотношение цены и качества абсолютно точно в нашу пользу. А в Сирии показали себя по полной программе, что мы умеем", - сказал Рогозин журналистам после конференции "Диверсификация ОПК в сфере телекоммуникаций и связи - стратегия перемен" в Воронеже.

Выполнение боевых задач в Сирии было возложено на боевую группировку Военно-космических сил России, в которую вошли более 50 самолетов и вертолетов.

В состав авиагруппы российских ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-35С, вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ. Кроме того, задействованы средства космической разведки и беспилотные летательные аппараты.