Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия производит лучшую военную авиацию в мире, считает Рогозин

19.10.2017 РИА Новости 205 0
0
Понравилась новость?
 0
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. РФ производит лучшую в мире по соотношению цены и качества военную авиацию, показавшую себя во время операции в Сирии, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы делаем сейчас лучшую военную авиацию в мире, я считаю, потому что соотношение цены и качества абсолютно точно в нашу пользу. А в Сирии показали себя по полной программе, что мы умеем", - сказал Рогозин журналистам после конференции "Диверсификация ОПК в сфере телекоммуникаций и связи - стратегия перемен" в Воронеже.

Выполнение боевых задач в Сирии было возложено на боевую группировку Военно-космических сил России, в которую вошли более 50 самолетов и вертолетов.

В состав авиагруппы российских ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-35С, вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ. Кроме того, задействованы средства космической разведки и беспилотные летательные аппараты.
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-24
Ми-8
Ми-8АМТ
Су-24
Су-24М
Су-25
Су-30
Су-34
Су-35С
Ту-22
Персоны
Рогозин Дмитрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.10 07:46
  • 3
В 2018 году у МВД и Росгвардии может появиться щит, бьющий током
  • 19.10 07:01
  • 1
Автор памятника Калашникову отказался исправлять монумент
  • 19.10 05:52
  • 50
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 19.10 05:50
  • 15
В Госдуме оценили планы Киева одолеть Черноморский флот "волчьей стаей"
  • 19.10 05:49
  • 3
СМИ: ВМС Украины хотят использовать тактику "волчьей стаи" против России
  • 19.10 05:34
  • 5
Ужас США и Израиля: сирийский сверхточный Су-24М2 с СВП-24 "Гефест"
  • 19.10 04:28
  • 22
Откат империи
  • 19.10 04:23
  • 18
Силуанов назвал расходы России на оборону оправданными
  • 19.10 03:02
  • 2
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
  • 19.10 02:49
  • 3
В Вологде открыт новый завод по производству высокоточных подшипников
  • 18.10 22:00
  • 4
Шойгу и Нетаньяху обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран
  • 18.10 21:40
  • 20
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 18.10 21:17
  • 47
"Калашников" показал комплект модернизации для АК-74
  • 18.10 21:07
  • 28
Угроза конфискации зарубежных активов российских "элит".
  • 18.10 20:28
  • 47
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
другие обсуждаемые темы