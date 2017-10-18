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Чалый назвал нонсенсом украинские планы нападения "волчьей стаи" на ЧФ

19.10.2017 РИА Новости 140 0
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Алексей Чалый. Архивное фото
Алексей Чалый. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости, Максим Грознов. Депутат законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый считает невозможным осуществление планов ВМС Украины применить тактику "волчьей стаи" против Черноморского флота РФ за неимением у украинского флота подводных лодок.

Как сообщил ранее украинский телеканал ТСН, ВМС ВС Украины планируют применять тактику "волчьей стаи", разработанную подводниками фашистской Германии в годы Второй мировой войны. Ее суть по-украински заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров одного противника, который не успевает сопровождать групповую цель и наносить огневое поражение всем боевым единицам "москитного флота". При этом военнослужащие ВМС ВСУ в телевизионном сюжете открыто заявляли, что готовы к нападению на боевые корабли Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России, а также к захвату нефтяных вышек российского "Черноморнефтегаза".

"Эта тактика применялась Кригсмарине во время битвы за Атлантику в период Второй мировой войны. Состояла эта тактика в том, что группа подводных лодок атаковала пути снабжения союзников. Суда, "недобитые" одной лодкой, топили другие члены "стаи". Такая тактика приносила противнику максимальный урон. Показательно, что Украина ссылается на методы фашистского флота", - сказал Чалый журналистам.

По его мнению, в современных условиях существования украинских ВМС такие планы не могут быть осуществлены.

"О чём вообще можно говорить, если у Украины нет ни одной подводной лодки? Была одна ("Запорожье"), и та теперь в Южной бухте Севастополя стоит под Андреевским флагом. Не думаю, что даже самые смелые украинские политики на что-то подобное (атака на буровые установки РФ - ред.) решатся. Даже они понимают, что эта история очень плохо кончится для участников процесса. Но это не означает, что Черноморский флот не должен быть готов к провокациям. Как говорил Корнелий Непот, "хочешь мира - готовься к войне", - добавил Чалый.
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Россия
Украина
Продукция
Москит
Проекты
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