Автор памятника Калашникову отказался исправлять монумент
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Памятник Михаилу Калашникову.
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Скульптор Салават Щербаков отказался переделывать памятник советскому оружейнику Михаилу Калашникову, установленный в центре Москвы. Об этом он сообщил Федеральному агентству новостей.
По его словам, он не планирует вносить изменений, поскольку "в Росвооружении заявили, что все было правильно. Там на изображении поверх этих чертежей лежал автомат Калашникова".
Щербаков заявил, что в ошибках нет ничего страшного, и привел в качестве примера бракованные монеты, которые превращались впоследствии в нумизматическую редкость. Он добавил, что "те, кто пытается изыскать какие-то ошибки, радуются этим ошибкам, работают, по сути, на врага".
В сентябре в Москве был открыт памятник оружейнику Михаилу Калашникову. На барельефе монумента обнаружили изображение чертежа немецкой винтовки StG 44. Позднее Щербаков признал ошибку.
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18.10.2017
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Алексей60
2119
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№1
19.10.2017 07:01
Цитата, q
"те, кто пытается изыскать какие-то ошибки, радуются этим ошибкам, работают, по сути, на врага"Как это господин подвёл политическую базу под свою безграмотность!
Что бы он сказал, если бы ему дачу с ошибками построили!
Кстати, а кто заказчик этого произведения?
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