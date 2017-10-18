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Греческие истребители F-16 будут модернизированы в вариант F-16V

19.10.2017 bmpd.livejournal.com 151 0
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Истребитель Lockheed Martin F-16D Block 52+
Истребитель Lockheed Martin F-16D Block 52+ (бортовой номер 601, американский военный номер 99-1535) ВВС Греции.
Источник: Lockheed Martin

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 16 октября 2017 года направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) оборудования и систем для модернизации 123 истребителей Lockheed Martin F-16C/D модификаций Block 30, Block 50, Block 52+, и Block 52+ Advanced ВВС Греции в вариант F-16V Viper. Оценочная стоимость поставок 2,404 млрд долл. Генеральным подрядчиком поставок выступит корпорация Lockheed Martin.

Согласно содержащемуся в уведомлении перечню предполагаемого к поставке оборудования, Греции для модернизации 123 истребителей до варианта F-16V будут поставлены 125 (в том числе две запасные) бортовые РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР, 123 комплекта новой БЦВМ Modular Mission Computers (MMC),123 комплекта аппаратуры передачи данных Link 16 Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio Systems (MIDS-JTRS), 123 комплекта инерциально-спутниковой навигационной системы LN260 Embedded Global Navigation Systems (EGI)/Inertial Navigation Systems (INS), 123 комплекта системы индикации Improved Programmable Display Generators (iPDG), 123 комплекта аппаратуры госопознавания APX-126 Advanced Identification Friend or Foe (AIFF) Combined Interrogator Transponders (CIT).

Также будет проведена модернизация бортового комплекса обороны Advanced Self-Protection Integrated Suite (ASPIS) I до уровня ASPIS II на 26 самолетах, поставлен один наземный тренажер F-16V и модернизированы два наличных тренажера истребителей F-16, поставлены один комплект системы планирования полетов Joint Mission Planning System (JMPS) и один комплект контрольно-проверочной аппаратуры Avionics Level Test Station, различное другое наземное оборудование.

Конкретные сроки планируемой модернизации греческих истребителей F-16 до уровня F-16V пока неизвестны.

Греция таким образом станет третьим заказчиком истребителей F-16V после Тайваня, который в 2016 году заключил с Lockheed Martin контракт на модернизацию в этот вариант своих 142 наличных истребителей F-16A/B Block 20, с проведением работ в 2017-2022 годах, и Бахрейна, который согласно, выпущенному в сентябре 2017 года уведомлению DSCA, должен получить 19 истребителей F-16V Viper новой постройки и осуществить модернизацию в этот вариант своих 20 наличных истребителей F-16C/D Block 40.

Корпорация Lockheed Martin продвигает модификацию F-16V на рынке с 2012 года, рекламируя ее как самый продвинутый вариант семейства истребителей F-16. Летные испытания прототипа-демонстратора F-16V с РЛС AN/APG-83 SABR с АФАР были начаты в октябре 2015 года.

ВВС Греции с 1988 по 2010 годы получили из США суммарно 170 истребителей семейства F-16 - 40 F-16C/D Block 30, 40 F-16C/D Block 50, 60 F-16C/D Block 52+ и 30 F-16C/D Block 52+ Advanced. Сейчас в ВВС Греции в эксплуатации остаются 155 истребителей всех этих модификаций (116 F-16C и 39 F-16D), истребители F-16 состоят на вооружении 10 строевых эскадрилий, а также используются в школе боевого применения.

Можно предположить, что модернизации в вариант F-16V должны быть подвергнуты истребители модификаций Block 50, Block 52+, и Block 52+ Advanced ВВС Греции, количество которых сейчас составляет именно 123 единицы, а 32 наиболее старых истребителя Block 30 выпуска 1988-1990 годов модернизироваться не будут.
18.10.2017
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Бахрейн
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Тайвань
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