Новый вертолет Ми-26 для Восточного военного округа



Новый тяжелый транспортный вертолет Ми-26 (бортовой номер "12 синий", предположительный заводской номер 34001212656, предположительный серийный номер 34-06), построенный на АО "Роствертол" для Министерства обороны России. Ростов-на-Дону, 11.10.2017.

Источник: Ми-26 / aviaforum.ru Новый тяжелый транспортный вертолет Ми-26 (бортовой номер "12 синий", предположительный заводской номер 34001212656, предположительный серийный номер 34-06), построенный на АО "Роствертол" для Министерства обороны России. Ростов-на-Дону, 11.10.2017.Источник: Ми-26 / aviaforum.ru

Как сообщила 17 октября 2017 года пресс-служба Восточного военного округа (ВВО), завершена приемка транспортного вертолета Ми-26Т [на самом деле Ми-26] для соединения армейской авиации Восточного военного округа, базирующегося в Хабаровском крае.

В ближайшее время самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет совершит перелет на аэродром постоянного базирования.

В пресс-релизе ВВО далее говорится, что "стоит отметить, что летчики соединения армейской авиации ВВО осуществляют регулярное дежурство в арктической зоне ответственности округа. Экипаж транспортного вертолета Ми-26 совершают перелеты дальностью свыше четырех тысяч километров из Хабаровска на аэродром Анадырь (Чукотский автономный округ) с несколькими посадками на островах Курильской гряды.

В арктической зоне ответственности Восточного военного округа экипаж военно-транспортного вертолета Ми-26 уже в течение нескольких месяцев выполняют задачи по доставке личного состава и грузов различного назначения на остров Врангеля и мыс Шмидта".

Комментарий bmpd. Таким образом речь идет о поступлении в недавно сформированную 18-ю бригаду армейской авиации 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО ВВО на аэродроме Хабаровск (бригада была сформирована 1 декабря 2016 года на основе дислоцированной там 573-й авиационной базы армейской авиации) еще одного тяжелого транспортного вертолета Ми-26 новой постройки АО "Роствертол" (Ростов-на-Дону, входит в состав АО "Вертолеты России").

Данный вертолет с бортовым номером "12 синий" (предположительный заводской номер 34001212656, предположительный серийный номер 34-06), является третьим построенным на "Роствертоле" в 2017 году вертолетом Ми-26 для Министерства обороны России.

Ранее в начале августа 2017 года в состав той же 18-й бригады армейской авиации 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО ВВО на аэродроме Хабаровск поступил вертолет Ми-26 новой постройки с бортовым номером "85 синий" (заводской номер 34001212653, серийный номер 34-03).

До того в марте 2017 года Министерству обороны был передан вертолет Ми-26 новой постройки с бортовым номером "80 белый" (регистрационный номер RF-13382, заводской номер 34001212655, серийный номер 34-05), поступивший в состав 15-й бригады армейской авиации 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродром Остров (Псковская область) (как сообщается, фактически данный борт постоянно базируется на аэродром Левашово Ленинградской области).

Поставки вертолетов Ми-26 новой постройки Министерству обороны России были возобновлены после примерно двухлетнего перерыва в конце 2016 года, когда "Роствертолом" был сдан вертолет с бортовым номером "70 красный" (заводской номер 34001212654, серийный номер 34-04) в "арктическом" исполнении, вошедший в состав группировки 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

Ранее по контракту 2010 года на 18 вертолетов Ми-26 новой постройки Министерство обороны России в 2011-2014 годах получило 17 машин (18-м вертолетом по данному конракту стал вышеупомянутый вертолет с бортовым номером "70 красный" (34-04) в "арктическом" исполнении, сданный в 2016 году).

В апреле 2016 года Министерство обороны России заключило с АО "Вертолеты России" контракт на два очередных вертолета Ми-26, которые должны быть поставлены в 2018 году.

Кроме того, сообщалось, что в конце 2017 года "Роствертолом" должен быть построен первый экземпляр модернизированного вертолета Ми-26 в комплектации, предложенной Министерством обороны России.

Новый тяжелый транспортный вертолет Ми-26 (бортовой номер "12 синий", предположительный заводской номер 34001212656, предположительный серийный номер 34-06), построенный на АО "Роствертол" для Министерства обороны России. Ростов-на-Дону, 11.10.2017. Источник: Ми-26 / aviaforum.ru

Новый тяжелый транспортный вертолет Ми-26 (бортовой номер "12 синий", предположительный заводской номер 34001212656, предположительный серийный номер 34-06), построенный на АО "Роствертол" для Министерства обороны России. Ростов-на-Дону, 11.10.2017. Источник: Ми-26 / aviaforum.ru

Новый тяжелый транспортный вертолет Ми-26 (бортовой номер "12 синий", предположительный заводской номер 34001212656, предположительный серийный номер 34-06), построенный на АО "Роствертол" для Министерства обороны России. Ростов-на-Дону, 11.10.2017. Источник: Ми-26 / aviaforum.ru