Нетаньяху сказал Шойгу, что Израиль не допустит создания Ираном военных баз в Сирии
|
|
Члены военизированной организации "Хезболлах".
Источник: presstv.ir
Израильский премьер также выразил мнение, что если соглашение по ядерной программе Ирана не будет изменено, то в течение 8-10 лет Тегеран получит атомное оружие
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во вторник в Иерусалиме, что еврейское государство не допустит создания Ираном военных баз в Сирии. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства в распространенном коммюнике.
"На переговорах обсуждались попытки Ирана создать военные базы в Сирии", - сообщили в ведомстве премьера. "Иран должен понять, что Израиль этого не допустит", - приводит канцелярия высказывания Нетаньяху на эту тему на переговорах с Шойгу во вторник.
"На встрече также обсуждался вопрос о ядерном соглашении с Ираном, - сообщили в ведомстве главы правительства еврейского государства. - Премьер Нетаньяху сказал, что, если соглашение по ядерной программе Ирана не будет изменено, в течение 8-10 лет Иран будет обладать арсеналом ядерного оружия".
Израиль не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Сирии и не принимает участие в переговорах по урегулированию. При этом израильская авиация регулярно осуществляет рейды на территории соседней арабской страны против бойцов ливанской шиитской группировки "Хезболлах", участвующей в боевых действиях на стороне сирийских правительственных сил.
Нетаньяху является последовательным противником соглашения по ядерной программе Ирана, которое ранее он неоднократно называл плохой сделкой и призывал отменить или изменить его.
|
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.09.2017 "Запад" нам поможет
18.09.2017 Последний бой хозяина Белого дома
13.09.2017 Bейшнория не пройдет
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
24.07.2017 Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»
10.07.2017 Запад не на шутку встревожен нарастающей мощью России
25.05.2017 Впервые в РФ по периметру границы создано сплошное радиолокационное поле СПРН
22.05.2017 "Томагавки" уже нацелены на Россию