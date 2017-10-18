Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Нетаньяху сказал Шойгу, что Израиль не допустит создания Ираном военных баз в Сирии

19.10.2017 ТАСС 144 0
0
Понравилась новость?
 0
Хезболлах
Члены военизированной организации "Хезболлах".
Источник: presstv.ir

Израильский премьер также выразил мнение, что если соглашение по ядерной программе Ирана не будет изменено, то в течение 8-10 лет Тегеран получит атомное оружие

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во вторник в Иерусалиме, что еврейское государство не допустит создания Ираном военных баз в Сирии. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства в распространенном коммюнике.

"На переговорах обсуждались попытки Ирана создать военные базы в Сирии", - сообщили в ведомстве премьера. "Иран должен понять, что Израиль этого не допустит", - приводит канцелярия высказывания Нетаньяху на эту тему на переговорах с Шойгу во вторник.

"На встрече также обсуждался вопрос о ядерном соглашении с Ираном, - сообщили в ведомстве главы правительства еврейского государства. - Премьер Нетаньяху сказал, что, если соглашение по ядерной программе Ирана не будет изменено, в течение 8-10 лет Иран будет обладать арсеналом ядерного оружия".

Израиль не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Сирии и не принимает участие в переговорах по урегулированию. При этом израильская авиация регулярно осуществляет рейды на территории соседней арабской страны против бойцов ливанской шиитской группировки "Хезболлах", участвующей в боевых действиях на стороне сирийских правительственных сил.

Нетаньяху является последовательным противником соглашения по ядерной программе Ирана, которое ранее он неоднократно называл плохой сделкой и призывал отменить или изменить его.
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Ливан
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.10 07:46
  • 3
В 2018 году у МВД и Росгвардии может появиться щит, бьющий током
  • 19.10 07:01
  • 1
Автор памятника Калашникову отказался исправлять монумент
  • 19.10 05:52
  • 50
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 19.10 05:50
  • 15
В Госдуме оценили планы Киева одолеть Черноморский флот "волчьей стаей"
  • 19.10 05:49
  • 3
СМИ: ВМС Украины хотят использовать тактику "волчьей стаи" против России
  • 19.10 05:34
  • 5
Ужас США и Израиля: сирийский сверхточный Су-24М2 с СВП-24 "Гефест"
  • 19.10 04:28
  • 22
Откат империи
  • 19.10 04:23
  • 18
Силуанов назвал расходы России на оборону оправданными
  • 19.10 03:02
  • 2
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
  • 19.10 02:49
  • 3
В Вологде открыт новый завод по производству высокоточных подшипников
  • 18.10 22:00
  • 4
Шойгу и Нетаньяху обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран
  • 18.10 21:40
  • 20
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 18.10 21:17
  • 47
"Калашников" показал комплект модернизации для АК-74
  • 18.10 21:07
  • 28
Угроза конфискации зарубежных активов российских "элит".
  • 18.10 20:28
  • 47
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
другие обсуждаемые темы