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Пентагон: почти вся территория Ракки освобождена от боевиков ИГ

19.10.2017 ТАСС 109 0
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Солдаты "Сирийских демократических сил"
Солдаты "Сирийских демократических сил" в Ракке.
Источник: © REUTERS/ Rodi Said

По данным ведомства, в этом городе осталось около 100 боевиков

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Сирийский город Ракка на 90% освобожден от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил журналистам во вторник полковник американских Сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США. Трансляция брифинга велась по телесети министерства обороны США.

"После продолжавшейся четыре месяца операции более 90% территории Ракки освобождено, - отметил он. - Нам известно о сообщениях о полном освобождении Ракки, однако мы ожидаем, что "Силы демократической Сирии" (СДС) будут встречать отдельные очаги сопротивления в Ракке".

По его оценкам, в этом городе осталось около 100 боевиков "ИГ".

Штурм Ракки, который ИГ провозгласила своей "столицей" в Сирии, начался 6 июня. Операцию проводила коалиция "Силы демократической Сирии", которая действует при поддержке США и состоит, преимущественно, из курдов.
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Ирак
Сирия
США

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