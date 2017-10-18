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На авиабазе под Мадридом разбился истребитель F-18

19.10.2017 РИА Новости 138 0
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Спасатели на месте крушения истребителя F-18 ВВС Испании, который разбился на авиабазе Торрехон-де-Ардос, Испания. 17 октября 2017
Спасатели на месте крушения истребителя F-18 ВВС Испании, который разбился на авиабазе Торрехон-де-Ардос, Испания. 17 октября 2017.
Источник: © REUTERS / Susana Vera

МАДРИД, 17 окт - РИА Новости. Истребитель F-18 ВВС Испании разбился на авиабазе Торрехон-де-Ардос (провинция Мадрид).

Крушение произошло во время взлета, пилот погиб, говорится в сообщении в Twitter авиабазы.

Соболезнование в связи с гибелью пилота выразили многие испанские политики, в том числе премьер страны Мариано Рахой. "Мои соболезнования семье погибшего пилота F-18 на авиабазе Торрехон (Мадрид). Мы с ВВС", - написал Рахой в Twitter.

Погибшему пилоту было 26 лет.

"Мы расследуем причины, пока они не известны", - заявили в Минобороны Испании РИА Новости.

Это уже второе крушение истребителя в Испании за последние несколько дней. Двенадцатого октября истребитель Eurofighter, участвовавший в параде по случаю Национального праздника Испании, разбился на авиабазе Льянос на юго-востоке страны, пилот погиб.
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Продукция
EF-2000
F-18

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