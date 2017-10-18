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Богданов прокомментировал условия военного сотрудничества с Ираком

19.10.2017 РИА Новости 283 0
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Москва осуществляет военно-техническое сотрудничество с Багдадом с учетом того, что курдский автономный район - это часть Ирака, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"У нас военно-техническое сотрудничество только с правительством Ирака. И мы осуществляем военно-техническое сотрудничество с Ираком с учетом того, что курдский автономный район - это часть Ирака", - заявил Богданов.

При этом он ответил положительно на вопрос, остаются ли в силе все военные контракты РФ с Ираком в условиях обострения обстановки вокруг провинции Киркук.

"Я думаю да", - сказал Богданов.
18.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Ирак
Россия

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