Богданов прокомментировал условия военного сотрудничества с Ираком
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Москва осуществляет военно-техническое сотрудничество с Багдадом с учетом того, что курдский автономный район - это часть Ирака, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"У нас военно-техническое сотрудничество только с правительством Ирака. И мы осуществляем военно-техническое сотрудничество с Ираком с учетом того, что курдский автономный район - это часть Ирака", - заявил Богданов.
При этом он ответил положительно на вопрос, остаются ли в силе все военные контракты РФ с Ираком в условиях обострения обстановки вокруг провинции Киркук.
"Я думаю да", - сказал Богданов.
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18.10.2017
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