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Трамп и Ципрас обсуждают вопрос поставок Афинам истребителей F-16

19.10.2017 РИА Новости 104 0
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Истребитель F-16
Истребитель F-16 ВВС Греции.
Источник: www.xplanefreeware.net

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Греции Алексис Ципрас проводят в Белом доме переговоры, на которых обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в военно-технической сфере.

Перед началом беседы Трамп сообщил, что они с Ципрасом планируют обсудить "новые пути того, как Греция поможет нам, а мы - Греции", включая поставки американских истребителей F-16, сообщает пресс-служба Белого дома.

Также Трамп высоко оценил "огромную работу (Греции) по возвращению", имея в виду проводимые в стране социально-экономические реформы по выходу из многолетнего финансового кризиса.
18.10.2017
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Страны
Греция
США
Продукция
F-16
Персоны
Трамп Дональд

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