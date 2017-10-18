Трамп и Ципрас обсуждают вопрос поставок Афинам истребителей F-16
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Истребитель F-16 ВВС Греции.
Источник: www.xplanefreeware.net
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Греции Алексис Ципрас проводят в Белом доме переговоры, на которых обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в военно-технической сфере.
Перед началом беседы Трамп сообщил, что они с Ципрасом планируют обсудить "новые пути того, как Греция поможет нам, а мы - Греции", включая поставки американских истребителей F-16, сообщает пресс-служба Белого дома.
Также Трамп высоко оценил "огромную работу (Греции) по возвращению", имея в виду проводимые в стране социально-экономические реформы по выходу из многолетнего финансового кризиса.
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18.10.2017
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