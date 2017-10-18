Трамп и Ципрас обсуждают вопрос поставок Афинам истребителей F-16



Истребитель F-16 ВВС Греции.

Источник: www.xplanefreeware.net Истребитель F-16 ВВС Греции.Источник: www.xplanefreeware.net

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Греции Алексис Ципрас проводят в Белом доме переговоры, на которых обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в военно-технической сфере.

Перед началом беседы Трамп сообщил, что они с Ципрасом планируют обсудить "новые пути того, как Греция поможет нам, а мы - Греции", включая поставки американских истребителей F-16, сообщает пресс-служба Белого дома.

Также Трамп высоко оценил "огромную работу (Греции) по возвращению", имея в виду проводимые в стране социально-экономические реформы по выходу из многолетнего финансового кризиса.