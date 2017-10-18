Ципрас ушел от ответа на вопрос об американской военной базе на Крите
|
|
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в Белом доме во время пресс-конференции. 17 октября 2017.
Источник: © Фото : пресс-служба премьер-министра Греции/ Andrea Bonetti
АФИНЫ, 17 окт - РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас ушел от ответа на вопрос, какие договоренности достигнуты на переговорах с президентом США Дональдом Трампом по военной базе в Суде на Крите.
"Военная база в Суде на Крите, как всем нам известно, имеет особое геостратегическое значение, которое мы вместе используем. Я верю, что там уже ведется важная работа, и ее необходимо модернизировать", - сказал Ципрас, отвечая на совместной пресс-конференции на вопрос о Суде. Прямую трансляцию пресс-конференции вело греческое общественное телевидение ERT.
Ципрас сказал также, что новая доктрина многомерной внешней политики Греции имеет главной целью повышение роли Греции в регионе.
"Греция играет роль надежного союзника США, в то же время она имеет уникальную особенность, она может говорить с арабским миром, с другими странами Востока. Греция не просто член НАТО, она полезный союзник и США", - сказал Ципрас.
По его словам, Греция является столпом стабильности в нестабильном регионе. Важнейшими союзниками в регионе для установления мира и укрепления безопасности он назвал Израиль и Египет, а также Кипр, с которым Греция укрепляет отношения.
Военная база Суда играет стратегическое значение для США в Средиземном море. Суда, в отличие от большинства других баз, может принимать авианосцы. Сейчас соглашение об использовании базы продлевается ежегодно. Как сообщали источники РИА Новости в Афинах, США хотели бы продлить соглашение на пять лет. В ответ Греция просит инвестиции и военную помощь.
Помимо этого, США хотели бы получить в распоряжение и вторую базу в Греции. В частности, сейчас речь идет о Кастелли, также на Крите. Здесь США хотели бы разместить беспилотные летательные аппараты для операций в Ближнем Востоке.
|
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.09.2017 Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
04.09.2017 Правь, Америка, морями...
30.08.2017 Великодержавные амбиции Путина на море (Ceska Pozice, Чехия)
07.08.2017 Конгресс США официально назначил Россию противником Америки
24.07.2017 Кто кому угрожает на Черном море
28.06.2017 Был бы повод. Какие предлоги США использовали для развязывания войн
16.06.2017 Удобная угроза: зачем США новая антироссийская стратегия нацбезопасности
31.05.2017 Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"