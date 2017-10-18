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Ципрас ушел от ответа на вопрос об американской военной базе на Крите

19.10.2017 РИА Новости 119 0
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в Белом доме во время пресс-конференции. 17 октября 2017
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в Белом доме во время пресс-конференции. 17 октября 2017.
Источник: © Фото : пресс-служба премьер-министра Греции/ Andrea Bonetti

АФИНЫ, 17 окт - РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас ушел от ответа на вопрос, какие договоренности достигнуты на переговорах с президентом США Дональдом Трампом по военной базе в Суде на Крите.

"Военная база в Суде на Крите, как всем нам известно, имеет особое геостратегическое значение, которое мы вместе используем. Я верю, что там уже ведется важная работа, и ее необходимо модернизировать", - сказал Ципрас, отвечая на совместной пресс-конференции на вопрос о Суде. Прямую трансляцию пресс-конференции вело греческое общественное телевидение ERT.

Ципрас сказал также, что новая доктрина многомерной внешней политики Греции имеет главной целью повышение роли Греции в регионе.

"Греция играет роль надежного союзника США, в то же время она имеет уникальную особенность, она может говорить с арабским миром, с другими странами Востока. Греция не просто член НАТО, она полезный союзник и США", - сказал Ципрас.

По его словам, Греция является столпом стабильности в нестабильном регионе. Важнейшими союзниками в регионе для установления мира и укрепления безопасности он назвал Израиль и Египет, а также Кипр, с которым Греция укрепляет отношения.

Военная база Суда играет стратегическое значение для США в Средиземном море. Суда, в отличие от большинства других баз, может принимать авианосцы. Сейчас соглашение об использовании базы продлевается ежегодно. Как сообщали источники РИА Новости в Афинах, США хотели бы продлить соглашение на пять лет. В ответ Греция просит инвестиции и военную помощь.

Помимо этого, США хотели бы получить в распоряжение и вторую базу в Греции. В частности, сейчас речь идет о Кастелли, также на Крите. Здесь США хотели бы разместить беспилотные летательные аппараты для операций в Ближнем Востоке.
18.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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