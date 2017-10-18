Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Госдеп: США работают над "успокоением конфликта" в Иракском Курдистане

19.10.2017 РИА Новости 106 0
0
Понравилась новость?
 0
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США работают над "успокоением конфликта" между Багдадом и региональном правительством в Иракском Курдистане, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

По её словам, Вашингтон при этом "не занимает ничью сторону".

"США пристально следят за ситуацией. Мы беспокоимся очень, что происходит в Ираке. Мы не поддерживаем правительство Ирака, и мы не поддерживаем деятельность регионального курдского правительства. Мы пытаемся успокоить ситуацию", - сказала она.

Науэрт отметила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон провёл телефонные разговоры с коллегами "из региона", не уточнив при этом, с кем именно он успел обсудить ситуацию в Ираке.

"Мы не занимаем ничью сторону", - подчеркнула она.

По её словам, США вовлечены в урегулирование конфликта и "хотели бы видеть единый Ирак".

В понедельник, не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований пешмерга, иракские военные восстановили контроль над городом Киркук, находившимся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

Во вторник армия страны и шиитские ополченцы также без боя заняли город Синджар и плотину близ города Мосул.

Конфликт Багдада и автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.10 07:46
  • 3
В 2018 году у МВД и Росгвардии может появиться щит, бьющий током
  • 19.10 07:01
  • 1
Автор памятника Калашникову отказался исправлять монумент
  • 19.10 05:52
  • 50
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 19.10 05:50
  • 15
В Госдуме оценили планы Киева одолеть Черноморский флот "волчьей стаей"
  • 19.10 05:49
  • 3
СМИ: ВМС Украины хотят использовать тактику "волчьей стаи" против России
  • 19.10 05:34
  • 5
Ужас США и Израиля: сирийский сверхточный Су-24М2 с СВП-24 "Гефест"
  • 19.10 04:28
  • 22
Откат империи
  • 19.10 04:23
  • 18
Силуанов назвал расходы России на оборону оправданными
  • 19.10 03:02
  • 2
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
  • 19.10 02:49
  • 3
В Вологде открыт новый завод по производству высокоточных подшипников
  • 18.10 22:00
  • 4
Шойгу и Нетаньяху обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран
  • 18.10 21:40
  • 20
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 18.10 21:17
  • 47
"Калашников" показал комплект модернизации для АК-74
  • 18.10 21:07
  • 28
Угроза конфискации зарубежных активов российских "элит".
  • 18.10 20:28
  • 47
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
другие обсуждаемые темы