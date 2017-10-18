Минобороны испытало новую ракету для комплекса "Искандер"



Дежурный расчет Ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков Дежурный расчет Ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. На полигоне "Капустин Яр" прошли испытания новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Об этом сообщил начальник полигона генерал-майор Олег Кислов.

ОТРК "Искандер-М" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противника средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

План модернизации

Министерство обороны одобрило план модернизации оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Ожидается, что данные ОТРК в различных модификациях будут стоять на вооружении армии в течение 20-30 лет, заявил в середине сентября генконструктор предприятия-разработчика комплекса - "Конструкторского бюро машиностроения" - Валерий Кашин.

Он напомнил, что осенью КБМ поставит в Вооруженные силы последний бригадный комплект "Искандер-М" по контракту от 2011 года (всего соглашение предусматривало поставку 10 бригадных комплектов).

На смену "Воеводе"

В декабре прошлого года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что принятие на вооружение нового стратегического ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат", который должен прийти на смену комплекса "Воевода", запланировано на 2019-2020 годы.

"Одновременно с поэтапным выводом из состава РВСН комплекса "Воевода" планируется и принятие на вооружение с постановкой на боевое дежурство ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой "тяжелого" класса. Ориентировочный срок принятия на вооружение 2019-2020 годы", - сказал он.

Генерал также добавил, что эксплуатация "Воеводы" будет продолжаться до 2022 года включительно, а подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" - до рубежа 2021-2022 годов.

Перспективный ракетный комплекс

Кислов также сообщил, что РВСН отрабатывают перспективный ракетный комплекс шахтного базирования на трассе "Ясный (ракетный район Домбаровский) - Кура (Камчатка)".

"Полигоном проводится работа по созданию перспективного ракетного комплекса шахтного базирования с использованием трассы "Ясный - Кура", - сказал он, не уточнив, о каком именно комплексе идет речь.