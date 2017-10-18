РВСН испытали ракетный комплекс шахтного базирования
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Военные осматривают шахту ракеты Тополь-М. Архивное фото.
Источник: © AP Photo
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения проводят испытания нового ракетного комплекса шахтного базирования на трассе Ясный (ракетный район Домбаровский) - Кура (Камчатка), сообщил начальник полигона Капустин Яр генерал-майор Олег Кислов.
Он не уточнил, о каком именно комплексе идет речь.
Сейчас РВСН разрабатывают новейшую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат", которую примут на вооружение в 2019-2020 годах. Это комплекс шахтного базирования с жидкостной ракетой тяжелого класса.
Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году, новая ракета должна сменить комплекс "Воевода" ("Сатана"). Стартовая масса "Сармата" - чуть менее 110 тонн. Ее дальность будет превышать 11 тысяч километров, ракета сможет нести от 10 до 15 разделяемых боеголовок мощностью до 750 килотонн каждая.
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18.10.2017
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