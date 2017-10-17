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Россия не может отказаться от текущих расходов на оборону, заявил Силуанов

19.10.2017 РИА Новости 286 0
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия в нынешней ситуации не может отказаться от текущих расходов на оборону, эти траты абсолютно оправданы, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Я прекрасно понимаю, что в нынешней ситуации мы не можем отказаться от расходов на оборону. Сегодня траты на оборону и безопасность в бюджете - примерном треть от всех расходов, это большая доля, но они абсолютно оправданы тем, что наше государство является ядерной державой, нашему государству приходится отражать все те политические нападки, которые есть на нашу страну", - сказал Силуанов на встрече с фракцией партии "Справедливая Россия" в ГД.

"Модернизированные, сильные вооружённые силы делают сегодня сильным государство", - добавил он.
17.10.2017
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Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит

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