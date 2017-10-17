МНО Польши начало подготовку к покупке легких ПТРК



ПТРК «Корсар» киевского КБ «Луч».

Источник: Defense Blog ПТРК «Корсар» киевского КБ «Луч».Источник: Defense Blog

ЦАМТО, 17 октября. Инспекторат по вооружениям МНО Польши опубликовал информацию о намерении провести технический диалог для уточнения планов приобретения легких противотанковых ракетных комплексов по программе "Пустельник" (Pustelnik).

Как сообщает "Альтаир", технический диалог проводится в рамках подготовки к приобретению ПТРК с максимальной дальностью стрельбы не менее 1400 м. Целью процедуры является получение информации для подготовки технических требований к пусковой установке и противотанковым управляемым ракетам (включая специальные боеприпасы). Проект будет включать оценку соответствия предлагаемой продукции техническим требованиям ВС Польши.

Кроме того, как заявлено, технический диалог будет способствовать уточнению требований к системе материально-технического обеспечения, оценке затрат на приобретение, эксплуатацию и снятие с вооружения, а также покупку расходных материалов.

Предполагается, что технический диалог будет проведен в период с 20 ноября 2017 года по 15 января 2018 года.

Как ранее сообщал ЦАМТО, программа "Пустельник" предполагает закупку легких ПТРК для оснащения сил территориальной обороны Польши.

В качестве возможных кандидатов на поставку называли разрабатываемый компанией Mesko и Военно-технической академией на основе технических решений, приобретенных у украинского ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч", ПТРК "Пират", а также ПТРК малой дальности "Спайк-SR" компании Rafael Advanced Defense Systems.

Одновременно в рамках программы "Карабела" (Karabela) МНО Польши планирует приобрести противотанковые ракетные комплексы большой дальности, которые должны обеспечить большую эффективность по сравнению с применяемыми "Спайк-LR" (Spike-LR).