Беспилотный «тейлситтер» установил рекорд продолжительности полета



Беспилотный летательный аппарат Flexrotor.

Источник: Aerovel Беспилотный летательный аппарат Flexrotor.Источник: Aerovel

Беспилотный летательный аппарат Flexrotor американской компании Aerovel, способный на вертикальные взлет и посадку, установил рекорд продолжительности полета среди дронов такого класса. Как сообщает The Maritime Executive, аппарат, выполненный по схеме «тейлситтера», провел в воздухе 32 часа и восемь минут.

В настоящее время малые беспилотники с вертикальными взлетом и посадкой имеют относительно небольшую продолжительность полета. Предыдущий рекорд — 22 часа и 30 минут — был установлен в августе 2016 года квадрокоптером HQ-60, способным для продолжительного и быстрого полета переходить в самолетный режим, при котором большая часть подъемной силы создается крылом.

«Тейлситтер» представляет собой самолет, способный вертикально взлетать и садиться на хвост. Хвостовая часть беспилотника Flexrotor выполнена в виде квадропода, каждая из опор которого в полете прижимается к другой, образуя единую балку. Воздушный винт аппарата выполнен гибким и расположен чуть позади неподвижной носовой части с камерой. Длина беспилотника составляет два метра.

Беспилотник Flexrotor после вертикального взлета переходит в самолетный режим полета. Во время испытаний на продолжительность полета аппарат был заправлен 7,5 килограмма топлива. Кроме того, на него было установлено оборудование массой 1,5 килограмма. Взлет и посадка аппарата были произведены с вертолетной площадки шириной и длиной 3,7 метра.

По оценке испытателей, после полета в топливном баке Flexrotor, названного «Актеей» в честь морской нимфы, оставалось горючего еще на три часа полета. Испытатели уверяют, что продолжительность полета аппарата могла бы быть значительно больше 32 часов, если бы в полете ему не приходилось преодолевать порывы ветра, а также тратить горючее на поддержание высоты при попадании в термики.

Сами разработчики оценивают максимальную возможную продолжительность полета Flexrotor в 40 и более часов при благоприятных погодных условиях.

Компания Aerovel, использующая свои беспилотники Flexrotor для испытаний, традиционно дает им имена. В феврале прошлого года компания испытала аппараты «Аретуза» и «Эфира», названные в честь мифологических нимфы и нереиды, синхронным полетом. Во время испытаний два аппарата Flexrotor выполнили синхронные взлет, несколько пилотажных фигур и посадку.

Василий Сычев