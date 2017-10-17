США перебросили в Польшу истребители пятого поколения
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Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor.
Источник: Greg Baker/АР
Два истребителя пятого поколения F-22 Raptor и заправщик КС-135 Stratotanker ВВС США во вторник, 17 октября, прибыли в Польшу. Об этом сообщается на сайте объединенной группировки ВВС США в Европе и Африке.
Самолеты прилетели для совместных учений с авиабаз Лейкенхит и Мидденхол в Великобритании и приземлились на авиабазе Повидз. Их сопровождают около 10 человек технического персонала.
Истребители перебросили в Европу с континентальной территории США 8 октября. Они принадлежат 27 и 94 истребительным эскадрильям с объединенной авиабазы Лэнгли. КС-135 Stratotanker входит в состав 100-го авиакрыла самолетов-заправщиков, развернутого на авиабазе Мидденхол.
Учения проводятся в рамках программы European Deterrence Initiative (EDI) и призваны, как указано в сообщении, "продемонстрировать единство между союзниками и сдерживать попытки дестабилизировать региональную безопасность".
12 октября официальный представитель Пентагона Джонни Майкл заявил, что Вашингтон не собирается наращивать военные силы в Европе. Кроме того, он прокомментировал информацию о размещении бронетанковых частей США на территории Польши.
По его словам, ротация механизированных дивизий проводится каждые девять месяцев в рамках операции НАТО "Атлантическая решимость". Данный процесс соответствует "всем договорам и международным обязательствам, включая основополагающий акт Россия-НАТО", заверил Майкл.
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17.10.2017
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