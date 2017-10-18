ОАО «Горизонт» представило на выставке «Интерполитех-2017» БАК «Горизонт Эйр S-100»



Беспилотный авиационный комплекс (БАК) "Горизонт Эйр S-100".

Источник: Валерий Агеев Беспилотный авиационный комплекс (БАК) "Горизонт Эйр S-100".Источник: Валерий Агеев

Открытое акционерное общество "Горизонт" (Ростов-на-Дону) представило на выставке «Интерполдитех-2017» беспилотный авиационный комплекс (БАК) «Горизонт Эйр S-100».

Он разработан как вертолет вертикального взлета и посадки (VTOL). Не требуется ни ВПП, ни специального наземного авиационного оборудования. Может базироваться на судах, морских платформах, водных сооружениях. Предназначен для решения широкого спектра задач. Может нести различную полезную нагрузку (до 50 кг).

Беспилотный авиационный комплекс (БАК) "Горизонт Эйр S-100". Источник: Валерий Агеев

Области применения:

Обеспечение безопасности на море.

Мониторинг ЛЭП.

Мониторинг наземного и надводного пространства.

Осуществление проводки судов в сложных ледовых условиях.

Обнаружение и контроль очагов экологических катастроф природного и техногенного происхождения (пожары, разливы нефти, прорывы нефте- и газопроводов и пр.)

Участие в поисково-спасательных мероприятиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Имеет полностью автономный взлет, навигацию по точкам маршрута и приземление. Модули пилотирования и полетного контроля осуществляют привязку координат к карте и показывают местонахождение S-100 в режиме реального времени на экране с цифровой картой, соответствующем приборной панели самолета с интегрированными контрольными данными.

Беспилотный авиационный комплекс (БАК) "Горизонт Эйр S-100". Источник: Валерий Агеев

Компьютер контроля полезной нагрузки дает оператору возможность вести постоянное наблюдение за конкретными показателями, исходя из данных полетного задания, видео- и фотосъемку. В случае потери связи автоматически возвращается на исходную точку.

В навигацию входят дублирующие друг друга инерционная и географическая информационная (INS и GPS/ГЛОНАСС) системы навигации, которые гарантируют точность маршрута и стабильность полета.

Данные пилотирования и полетного контроля выводятся на экран рабочего места пилота. Передача данных /видеоизображения/: полностью цифровое, сжатое видеоизображение (до 4 параллельных видеоканалов) с оптико-электронного модуля передается в режиме реального времени на наземную станцию сбора информации, где отображается непосредственно на экране рабочего места оператора.

Сборка беспилотного авиационного комплекса (БАК) "Горизонт Эйр S-100" на производственной площадке компании ОАО "Горизонт" (Ростов-на-Дону). Источник: Валерий Агеев

Аппарат имеет модульная конструкцию, с фасеточной фюзеляжной раковиной, производится из крепкого и легкого материала композитных карбоновых волокон «Монокок»; двигатель – из высокопрочного титана и алюминия. Количество механических частей, имеющих ограниченный срок эксплуатации, сведено до абсолютного минимума.

Модульная схема наземной станции, состоящей из двух портативных компьютеров (полетное задание и навигация, эксплуатация полезной нагрузки и обработка видеоматериала), может быть расширена и модифицирована. Подготовка полетного задания осуществляется на основе данных GPS/ГЛОНАСС, для контроля условий полета могут быть, кроме того, использованы данные географических информационных систем (GIM) – зоны опасности, запреты на полеты и пр.

Сборка беспилотного авиационного комплекса (БАК) "Горизонт Эйр S-100" на производственной площадке компании ОАО "Горизонт" (Ростов-на-Дону). Источник: Валерий Агеев

Стандартная дальность передачи данных: 80/180 км (43/97 nm). Максимальная скорость: 120 узлов (220 км/ч). Крейсерская скорость: 55 узлов (102 км/ч) (для увеличения радиуса полета). Максимальное время полета: не менее 6 часов с полезной загрузкой в 35 кг. Максимальный взлетный вес: 200 кг. Cухой вес: 100 кг.

Размеры: длина: 3110 мм., высота: 1040 мм., ширина: 1240 мм. Диаметр главного винта: 3400 мм.