На разборе применения ракетного оружия предложено считать день за сто



На полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М".

Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк На полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М".Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

В Краснодарском крае прошла XXVIII всероссийская научно-техническая конференция школы-семинара «Передача, прием, обработка и отображение информации о быстропротекающих процессах».

Участвовали члены РАН, АВН, РАРАН, доктора и кандидаты наук, а также несколько десятков молодых исследователей.

Обсуждался широкий круг вопросов – от взаимодействия снаряда с преградами, задач баллистики, физики взрыва, способов визуализации ударных волн, проблем, относящихся к радиолокации, включая методы распознавания воздушных целей в режиме реального времени на поле боя, до новых методов оценки военно-экономической целесообразности НИР. Были представлены результаты исследований, проведенных в четырех центральных НИИ и нескольких вузах Минобороны, трех научных центрах (ГНИИ авиационных систем, ЦНИИХМ и ФНПЦ «Прибор»), других институтах и высших учебных заведениях. Ряд докладов посвящался боевому применению ракетного оружия, в том числе реактивных систем залпового огня. Важная особенность мероприятия: организаторам удалось выработать и сохранить совершенную форму его проведения. Она заключается в гармоничном сочетании докладов известных ученых с выступлениями их последователей и молодых сотрудников. В сообщениях последних детализировались и развивались положения основных докладов, с которыми выступали руководители работ. Обсуждение проходило в свободной, подчас нелицеприятной и даже жесткой тональности, без скидок на заслуги и ранги. Было забавно наблюдать, как молодые участники загоняли в тупик маститых коллег. Так что слово «школа» в названии конференции абсолютно уместно. Данная заметка – первая за 28 лет, рассказывающая об этих научно-педагогических форумах в общедоступной печати. А ведь опыт их проведения и методические ноу-хау могут и должны быть вдумчиво изучены для взращивания молодых исследователей. И не только в оборонно-промышленном комплексе и военной науке. Как метко высказался один из маститых, день участия в такой конференции дает больше, чем сто самых лучших лекций.

Андрей Евдокимов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 39 (703) за 11 октября 2017 года