В системе ПРО США нашли уязвимость
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Старт перехватчика SM-3 Block 1B с ракетного крейсера USS Lake Erie (CG 70). 18-е сентября 2013-го года.
Источник: Министерства обороны США
Колумнисты War on the Rocks Анкит Панда и Випин Наранг оценили эффективность американской наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета. Публикация экспертов доступна на сайте издания.
Ракеты наземной системы ПРО были испытаны 18 раз, из которых удачными были 10. Данное обстоятельство позволяет оценить эффективность наземной системы в 56 процентов.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп, выступая в шоу Шона Хэннити на телеканале Fox News, сообщил, что Соединенные Штаты располагают противоракетами, способными сбить ракеты противника в 97 процентах случаев. Эксперты отметили, что хозяин Белого дома имел в виду именно наземные системы ПРО на маршевом участке полета.
Колумнисты War on the Rocks Анкит Панда и Випин Наранг не согласились с оценкой Трампа возможностей американских систем ПРО.
В настоящее время для защиты США используется 36 комплексов наземной системы ПРО на маршевом участке полета, расположенных на базах Форт-Грили (Аляска) и Ванденберг (Калифорния). Вероятность перехвата одной ракеты противника в 97 процентов отвечает запуску четырех американских противоракет (с учетом эффективности каждой из них в 56 процентов). Однако Панда и Наранг указали на то, что Трамп, говоря об эффективности американской системы ПРО, имел в виду запуск не четырех, а одной противоракеты.
По мнению экспертов, США необходимо повысить число комплексов наземных систем ПРО. Даже если страна задействует 36 противоракет в ответ на девять северокорейских МБР, остается вероятность в 3 процента, что ракеты КНДР достигнут цели на территории Северной Америки.
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17.10.2017
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Юрий из Ред Алерт2
79
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№1
18.10.2017 09:01
Колумнисты War on the Rocks Анкит Панда и Випин Наранг)))))))) Панда- Ыксперты блин посчитали)))
Два дурака, взяли начали считать с 1999 года успешные пуски по 2017))) это как считать среднюю температуру по больнице...система GMD за 18 лет постоянно модернизировались.
SpaceX, их ракеты еще три года назад падали и не могли возвратится на платформу в большинстве случаев, сегодня успешность выше 90%.
Два балабола индуса с кофейком в офиссе пишут всякую фигню, а мы должны читать это бред. Я так понимаю, псевдоиздание War on the Rocks будет теперь на постоянной основе как дешевая похлёбка NationalInterest от Мажумдара не?
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