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Израиль и Россия добились прогресса по соглашению о признании армейской службы

18.10.2017 ТАСС 414 0
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Танки Magach
Два израильских танка Magach разных вариантов.
Источник: David Silverman / Getty

В израильском минобороны выразили надежду на то, что в течение ближайших двух месяцев работа по договору будет завершена

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Россия и Израиль добились прогресса в разработке соглашения о взаимном признании армейской службы. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Израиля по итогам состоявшихся в понедельник в Тель-Авиве переговоров глав оборонных ведомств двух стран Сергея Шойгу и Авигдора Либермана.

"Договор о двойной военной службе обсуждается сторонами уже некоторое время. Вчера данная тема была вновь поставлена на повестку дня министром обороны Либерманом, по ней был достигнут значительный прогресс", - сообщили во вторник в оборонном ведомстве Израиля. - В израильском минобороны выражают надежду, что в течение ближайших двух месяцев работа по договору будет завершена".

Соглашение, как пояснили в минобороны, направлено на то, чтобы граждане, которые отслужили в одной стране, не были обязаны служить в другой. Благодаря этому документу обладатели двойного гражданства, отслужившие в израильской армии, будут освобождены от службы в Вооруженных силах России.

Власти Израиля предложили России договориться о взаимном признании военной службы осенью 2015 года.
17.10.2017
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принадлежат ТАСС
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Израиль
Россия
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Персоны
Шойгу Сергей

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