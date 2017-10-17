Израиль и Россия добились прогресса по соглашению о признании армейской службы
|
|
Два израильских танка Magach разных вариантов.
Источник: David Silverman / Getty
В израильском минобороны выразили надежду на то, что в течение ближайших двух месяцев работа по договору будет завершена
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Россия и Израиль добились прогресса в разработке соглашения о взаимном признании армейской службы. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Израиля по итогам состоявшихся в понедельник в Тель-Авиве переговоров глав оборонных ведомств двух стран Сергея Шойгу и Авигдора Либермана.
"Договор о двойной военной службе обсуждается сторонами уже некоторое время. Вчера данная тема была вновь поставлена на повестку дня министром обороны Либерманом, по ней был достигнут значительный прогресс", - сообщили во вторник в оборонном ведомстве Израиля. - В израильском минобороны выражают надежду, что в течение ближайших двух месяцев работа по договору будет завершена".
Соглашение, как пояснили в минобороны, направлено на то, чтобы граждане, которые отслужили в одной стране, не были обязаны служить в другой. Благодаря этому документу обладатели двойного гражданства, отслужившие в израильской армии, будут освобождены от службы в Вооруженных силах России.
Власти Израиля предложили России договориться о взаимном признании военной службы осенью 2015 года.
|
17.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.10.2017 Шойгу и Нетаньяху обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран
18.10.2017 Министр обороны России встретился в Тель-Авиве со своим израильским коллегой
18.10.2017 Шойгу: операция в Сирии близится к завершению
17.10.2017 Шойгу из Израиля анонсировал скорое завершение сирийской кампании
17.10.2017 Вакцина от "русских танков": Прибалтика сделала бизнес из учений НАТО
17.10.2017 Запад атаковал "Запад-2017" по заветам Геббельса
17.10.2017 Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
16.10.2017 Большие проблемы сербской военной авиации (Jutarnji.hr, Хорватия)