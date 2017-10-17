Израиль и Россия добились прогресса по соглашению о признании армейской службы



Два израильских танка Magach разных вариантов.

Источник: David Silverman / Getty Два израильских танка Magach разных вариантов.Источник: David Silverman / Getty

В израильском минобороны выразили надежду на то, что в течение ближайших двух месяцев работа по договору будет завершена

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Россия и Израиль добились прогресса в разработке соглашения о взаимном признании армейской службы. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Израиля по итогам состоявшихся в понедельник в Тель-Авиве переговоров глав оборонных ведомств двух стран Сергея Шойгу и Авигдора Либермана.

"Договор о двойной военной службе обсуждается сторонами уже некоторое время. Вчера данная тема была вновь поставлена на повестку дня министром обороны Либерманом, по ней был достигнут значительный прогресс", - сообщили во вторник в оборонном ведомстве Израиля. - В израильском минобороны выражают надежду, что в течение ближайших двух месяцев работа по договору будет завершена".

Соглашение, как пояснили в минобороны, направлено на то, чтобы граждане, которые отслужили в одной стране, не были обязаны служить в другой. Благодаря этому документу обладатели двойного гражданства, отслужившие в израильской армии, будут освобождены от службы в Вооруженных силах России.

Власти Израиля предложили России договориться о взаимном признании военной службы осенью 2015 года.