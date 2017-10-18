Силуанов назвал расходы России на оборону оправданными
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Антон Силуанов.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Министр финансов отметил, что Россия является ядерной державой, которой приходится отражать политические нападки
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Расходы на оборону составляют примерно треть всех расходов бюджета РФ, но они оправданы, несмотря на то что носят непроизводительный характер, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме на встрече с фракцией "Справедливая Россия".
"Сегодня траты на оборону и безопасность в бюджете - чуть меньше трети от всех расходов. Но это абсолютно оправдано тем, что наше государство является ядерной державой, нашему государству приходится отражать все те политические нападки, можно сказать, которые есть на нашу страну. И безусловно, модернизированные, сильные вооруженные силы делают сильное государство", - сказал он.
Прм этом он отметил, что расходы на оборону не носят производительного характера: "Задействуются рабочие места, создается продукт, но этот продукт дальше не приносит добавленной стоимости". Несмотря на это, России сокращать расходы на оборону нельзя, подчеркнул Силуанов.
Он также отметил, что бюджет на 2018-2020 годы согласован с Министерством обороны.
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17.10.2017
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принадлежат ТАСС
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NANOBOT
963
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№1
18.10.2017 08:32
Только такой экономист мог сказать, что дальше не приносит добавленной стоимости. А те НИР, ОКР, после которых появляются новые технологии, материалы? То, что они у нас почти не внедряются, не значит, что прав экономист. Пример спутников, интернета и пр. скорее говорит об обратном, только нашим "экономистам" дай хоть триллион баксов, они все равно влрдат их в виртуальные мусорные активы, а не в реальное производство, а потом, получив нефтедоллары, будут рассуждать о добавленной стоимости. Наступи новый ледниковый период, и эти существа вымрут первыми.
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Воин3D
1256
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№2
18.10.2017 09:12
Цитата, NANOBOT сообщ. №1
Только такой экономист мог сказать, что дальше не приносит добавленной стоимости. А те НИР, ОКР, после которых появляются новые технологии, материалы? То, что они у нас почти не внедряются, не значит, что прав экономист.Не Кудрин, однако, и то хлеб.
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ash
3470
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№4
18.10.2017 09:47
Цитата, q
Силуанов назвал расходы России на оборону оправданнымиОх... Не иначе на выходные снег пойдёт...;)
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Евгений Дашут
36
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№5
18.10.2017 11:16
Цитата, ash сообщ. №4
Не иначе на выходные снег пойдёт...;)Вы правы! В Москве на завтра обещают снег...
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Евгений Дашут
36
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№6
18.10.2017 11:29
Цитата
="Задействуются рабочие места, создается продукт, но этот продукт дальше не приносит добавленной стоимости"
Цитата, NANOBOT сообщ. №1
не приносит добавленной стоимости. А те НИР, ОКР, после которых появляются новые технологии, материалы? То, что они у нас почти не внедряются, не значит, что прав экономист.Добавленная стоимость - это доход простыми словами. Много разработок ОПК не внедряются. Речь о том, что в России отсутствует единая научно-технологическая платформа. Это большая проблема! Но все действия по ее устранению тонут в ведомственных интересах и сопутствующей ей коррупции. Нет единого центра, отвечающего за перспективное и настоящее научно-технологическое развитие страны.
На мой взгляд, нужно возвращаться к структуре, подобной ГКНТ СССР.
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ash
3470
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№7
18.10.2017 11:32
Цитата, Евгений Дашут сообщ. №6
На мой взгляд, нужно возвращаться к структуре, подобной ГКНТ СССР.А на мой взгляд, надо выстраивать параллельную некоммерческую негосударственную похожую структуру. Но это Вам лучше с уважаемым Корректором обсудить.
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Корректор
3064
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№8
18.10.2017 11:34
Ну да, когда "танковая реальность" у самых границ, а не абстрактные МБР и ПРО на другом континенте, то в мозгах быстро возникает простая мысль: "они и придти могут", и договариваться с танками бессмысленно и деньгами не откупишься. Так и начинается возвращение в геополитическую реальность.
Ждем продолжения мысли.
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Евгений Дашут
36
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№9
18.10.2017 11:50
Цитата, ash сообщ. №7
надо выстраивать параллельную некоммерческую негосударственную похожую структуруКто ж против? Я за! Но у нас с вами нет денег. Деньги на развитие страны есть у государства, но оно тратит их, как хочет та или иная политическая группа. Сегодня в Питере появляется двойник проамериканской Сколково (Медведев), созданы куча фондов, есть фонд фондов, куча организаций и они живут своей жизнью. В их интересах никого не замечать. Как Чубайс говорит: "...У нас неприлично много денег....". Все эти попытки отмывания денег радостно финансируются медведевским правительством: технологический фонд, инновационная система, электронное правительство, трансфер, форпост, блокчейн, и т.д. ... Вот только выхлопа (кроме кучи новых лейблов - нет!). Нет от государства единого органа отвечающего за научно-технологическое развитие! А может это и специально сделано, чтобы закамуфлировать отрицательный тренд...
Я бы двумя руками ЗА!, чтобы вновь созданный ГКНТ выделил грант на развитие качественно новой научно-технологической платформы...
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