Расмуссен показал Путину кнут и пряник



В. В. Путин и Андерс Фог Расмуссен. . В. В. Путин и Андерс Фог Расмуссен. .

Установление мира на Украине требует применения метода кнута и пряника, считает Андерс Фог Расмуссен, председатель Rasmussen Global, бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер-министр Дании.

Андерс Фог Расмуссен только что вернулся, по его словам, «с линии соприкосновения» Украины с Россией, то есть с той линии, что «отделяет свободную Украину от оккупированных Россией областей Донбасса». О своих впечатлениях председатель Rasmussen Global рассказал в канадском издании «Globe and Mail».

Расмуссен пришёл к выводу, что Европа, Канада и Соединённые Штаты имеют возможности способствовать политическому урегулированию ситуации. Возможностей две: 1) дать оборонительную технику украинским военным; 2) развернуть миротворческую миссию Организации Объединённых Наций в регионе Донбасса.

Вопрос заключается лишь в том, хватит ли западному миру храбрости для такого решения. Или робость позволит «проплыть мимо»?

«Окно» для миротворческой миссии было открыто в прошлом месяце самим Владимиром Путиным, когда он объявил о предложении по поводу миротворцев ООН, отмечает автор. Проект резолюции для Совета безопасности ООН от Москвы «оказался типичным путинским блефом, противоречащим многочисленным принципам ООН», то есть «его нельзя принять в нынешнем виде», пишет Расмуссен. Но от него не надо отказываться полностью: Запад в состоянии «перестроить последнюю ловушку Москвы в окно для мира», используя комбинацию из кнута и пряника.

Для начала — кнут: предоставление оборонных систем Украине. На встречах с украинскими старшими командирами и солдатами на линии соприкосновения возле Донецка Расмуссен спрашивал, что им нужно, чтобы лучше защитить себя и защитить народ. Они дали ясный ответ: защитное снаряжение, очки ночного видения, оборудование для подачи сигналов, радары для обнаружения огневых позиций противника. У президента Трампа как раз имеется идея поставить такие комплекты. Правда, многие деятели, особенно в Европе, опасаются, что это спровоцирует эскалацию конфликта. Но ведь эта техника — оборонительная! И предоставление защитных систем «никоим образом не расходится с усилиями по миротворческой миссии».

Также следует дать Путину шанс «для спасения людей от войны, которую он развязал», пишет Расмуссен. Учитывая «былую неспособность» Путина «придерживаться соглашений о прекращении огня», Расмуссен предлагает развернуть в регионе «надёжные международные силы», поддерживающие мир. Президент Украины Пётр Порошенко призывает к такой миссии с 2015 года.

На Донбассе — «гуманитарная катастрофа», считает Фог Расмуссен. Рядом с районом, который он посетил, имеется «отстойник с ядовитыми отходами». Он нуждается в ремонте. Если бы туда прорвался танк, 80% питьевой воды региона было бы отравлено.

Согласившись на присутствие миротворческих сил, Москва согласится на деэскалацию, уверен эксперт. «Вывод российских солдат и вывоз вооружений с оккупированной территории» станет, согласно Расмуссену, «предварительным условием для развёртывания» миротворческих сил. Миротворцы, контролирующие КПП на границе, станут «ещё одной гарантией» того, что Москва прекратит поставлять в регион «солдат и оружие».

И вот пряник: если Россия согласится «на вывод войск и восстановление суверенитета Украины», Запад «может предложить» смягчение санкций. Полное освобождение от санкций может наступить только тогда, когда Россией будут выполнены «все обязательства». И недаром администрация г-на Трампа признала, что путь к лучшим отношениям с Россией идёт через Украину. Канада тоже сыграла бы в миротворчестве роль — «в качестве трансатлантического моста».

Господин Расмуссен, заметим, в вопросе российских «солдат и оружия» взывает не столько к мистеру Трампу и его канадскому коллеге, сколько к матушке Европе: ведь украинский конфликт и напряжённые отношения с Москвой волнуют куда больше её, нежели заокеанского гегемона. Недаром он намекает, что «эскалация» на Донбассе может привести к «европейскому смертоносному конфликту». Добрым дядюшкой бывшего натовца не назовёшь: как бы он ни истолковывал действия России, разговор с нею он предлагает начать не с пряника, а с кнута.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин — специально для topwar.ru