На Украине начались испытания новых бронекатеров «Гюрза-М»



Бронекатера проекта 58155 («Гюрза-М»).

Источник: dumskaya.net Бронекатера проекта 58155 («Гюрза-М»).Источник: dumskaya.net

Малые артиллерийские бронекатера U-176 и U-179 типа «Гюрза-М», построенные на заводе «Кузница на Рыбальском» для ВМС Украины, вышли в море на испытания, сообщает Думская.net.

Два новых катера совершили групповой выход в море вместе с судном управления "Балта" и катерами прошлого года – «Аккерманом» и «Бердянском», принятыми на вооружение ВМС в конце прошлого года.

Бронекатер проекта 58155 («Гюрза-М»). Источник: dumskaya.net

Четверка катеров провела маневрирование в Одесском заливе.

Бронекатер проекта 58155 («Гюрза-М») разработан предприятием «Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения» в Николаеве и является дальнейшим развитием катеров проекта 58150 («Гюрза»).

По данным ресурса, «"Гюрза-М" крупнее своего прототипа, и имеет полное водоизмещение 50,7 тонн, длину 23 метра, ширину 4,8 метра и осадку 1 метр; максимальная скорость хода – до 25 узлов, дальность плавания экономическим ходом 700 миль, автономность – пять суток, экипаж – пять человек».

Бронекатер проекта 58155 («Гюрза-М»). Источник: dumskaya.net

Сообщается также, что вооружение катера проекта 58155 составляют «два дистанционно управляемых морских боевых модуля БМ-5М.01 "Катран-М" производства ГП "Николаевский ремонтно-механический завод", представляющих собой вариант боевого модуля БМ-3 "Штурм" для бронетехники». Каждый модуль включает 30-мм автоматическую пушку ЗТМ1, 30-мм автоматический гранатомет и 7,62-мм пулемет КТ, а также две ПТУР «Барьер» с лазерной системой наведения.