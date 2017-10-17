Компания Leonardo Defense представила модернизированный М60



Модернизированный танк М60А3 от Leonardo Defense.

Источник: maquina-de-combate Модернизированный танк М60А3 от Leonardo Defense.Источник: maquina-de-combate

Компания Leonardo Defense представила на Международной выставке и конференции по безопасности в Бахрейне 2017 (Bidec 2017), которая проходит в выставочном центре Бахрейна с 6 по 18 октября, решение для модернизации танков M60, которое увеличивает уровень защиты, огневую мощь и тактическую мобильность, превращая таким образом почтенный M60 в танк третьего поколения. Модернизированная машина получила обозначение М60А3.

Модульное решение Leonardo объединяет пушку уменьшенной отдачи и массы 120 L45 мм, которая используется в новых колесных танках Centauro II, новую системе управления стрельбой, модульную броню для большей баллистической защиты, ночной тепловизионный прицел и новый дневной, боевой модуль с дистанционным управлением HITROLE компании Oto Melara, которая обеспечивает круговой обзор и обстрел.

M60A1 (США).

Кроме того, увеличена мощность двигателя, установлена автоматическая система подавления пожаров. Так же в ходе работ предпологается проводить капитальный ремонт основных подсистем танка для увеличения его срока службы. Модернизированный танк M60A был представлен на Bidec 2017 в присутствии шейха Насера ​​Бин Хамада Аль Халифы, члена королевской семьи Бахрейна (сына короля) и командующего Королевской гвардией,