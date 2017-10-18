Откат империи



Здание Минобороны РФ.

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Здание Минобороны РФ.Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Крупный коррупционный скандал, связанный с государственными контрактами Министерства обороны, разгорелся в понедельник, 9 октября. Стало известно о масштабных хищениях на сумму почти 650 млн рублей в ходе проведения строительно-монтажных работ на территории 51-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления, предназначенного для хранения сотен тысяч тонн боеприпасов российской армии во Владимирской области. Портал iz.ru присмотрелся к фабуле дела и обнаружил несколько очень любопытных совпадений.

Образцовый объект

51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (в/ч 11785) расположен чуть западнее населенного пункта Киржач во Владимирской области. Здесь, по данным "Независимого военного обозрения", вполне могут поместиться 274 тыс. т боеприпасов, при этом арсенал трудно назвать заполненным на все 100%. К примеру, в 2009 году на территории военного склада хранилось порядка 105 тыс. т боеприпасов, то есть она не была заполнена даже наполовину.

При этом сам арсенал с определенной долей уверенности можно назвать одним из образцовых. Дело в том, что он уже попадал в поле зрения федеральной прессы — по итогам нашумевшей истории в Ульяновске, когда в ходе масштабного пожара на воздух взлетел 31-й арсенал военно-морского флота. Тогда Министерство обороны было вынуждено устроить пресс-тур именно в Киржач — продемонстрировать общественности, что военные склады в целом безопасны, а боеприпасы хранятся надлежащим образом.

Насколько можно судить по репортажам и фотографиям, сделанным на территории военного объекта в Киржаче, здесь хранятся снаряды — как крупнокалиберные, так и для 30-миллиметровых автоматических пушек, а также противотанковые ракеты и зенитные ракеты комплексов ПВО сухопутных войск. Также на фотографиях видны транспортно-пусковые контейнеры ракет системы С-300В, а на технической позиции для регламентных работ — ракеты 9М33М3 комплекса "Оса-АКМ".

Минобороны в последние годы регулярно заключало контракты на реконструкцию и расширение хранилищ боеприпасов, в частности 51-го арсенала, а также по развертыванию современных технических средств охраны и видеонаблюдения. Крупное строительство здесь развернулось еще с 2008 года.

В конце 2015 года на строительство нового хранилища в Киржаче было выделено 2,5 млрд рублей в рамках перезаключения соглашения, подписанного еще в 2013 году.

К нам едет ревизор

Тем интереснее события, которые начали развиваться в понедельник вокруг этого арсенала. Журналистам телекомпании РЕН ТВ стало известно, что 9 октября 2017 года следственным управлением МВД по Центральному административному округу Москвы было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в связи с хищением средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов для арсенала во Владимирской области.

Почти сразу выяснилось, что дело основывается на материалах проверки, которую инициировало столичное управление Федеральной службы безопасности: в ходе нее силовики выявили масштабные хищения на сумму 650 млн рублей.

Как уточнил iz.ru источник, знакомый с ситуацией, поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление предприятий военно-строительного комплекса с просьбой привлечь недобросовестного подрядчика к ответственности — ООО "Спецмонтаж", нарушившего срок выполнения работ. Он уточнил, что в инициативном порядке предприятия ВСК принимают меры по взысканию выплаченному субподрядчику аванса.

Насколько можно судить по материалам дела, в 2013 году компания "Спецмонтаж" получила крупный подряд, связанный с реконструкцией на объекте "51-й арсенал" — здесь должны были построить капонир для хранения ракет.

В документах числится даже аванс, выплаченный за проведение строительно-монтажных работ на военном складе, в размере 1,23 млрд рублей. Он поступил на счет Спецстроя в апреле 2013 года. Однако, как удалось выяснить спецслужбам в ходе проверки, реконструкция так и не была проведена в полном объеме, поскольку из переведенной на счета суммы было похищено больше половины — свыше 646 млн рублей.

К слову, буквально спустя месяц после заключения первой сделки в 2013 году "Спецмонтаж" выиграет еще один, дополнительный государственный контракт по тому же 51-му арсеналу. Только теперь уже на 2,7 млрд рублей. Но даже этой суммы не хватило на выполнение задачи. Официальных комментариев о расследовании хищения казенных средств на ремонте ракетных хранилищ пока не последовало.

Действующие лица

Первое же погружение в материал дает неожиданные результаты. Перекрестный поиск ссылок показывает, что председателем Центральной конкурсной комиссии ФГУП "Главное управление специального строительства по территории № 1" на момент заключения государственного контракта с компанией "Спецмонтаж" был некто Александр Змихновский, он же бывший генеральный директор ОАО "Оборонэнергосбыт" и фигурант расследования о хищении 450 млн рублей при реализации контрактов на энергоснабжение военных объектов.

В настоящий момент глава компании — монополиста по поставкам электричества в предприятиям Минобороны "Оборонэнергосбыт" обвиняется в том, что с 2011 по 2013 год он организовал неоднократное завышение тарифов структурам военного ведомства. Также, по версии следствия, он совершал хищения бюджетных средств в той же сфере с помощью фиктивных соглашений с двумя подконтрольными ему субподрядными организациями.

Средства перечислялись на счета фирм-однодневок и обналичивались. Усилиями ФСБ Змихновский был объявлен в розыск. По данным "Коммерсанта", менеджер скрывается в Турции, а его имущество в России (две столичные квартиры и загородный дом на Рублевке) арестовано.

К слову, в этот же момент в Спецстрое развивался еще один скандал, который мог очень сильно ударить по позициям другого участника нечистой сделки — начальника ФГУП "Главное управление специального строительства по территории № 1" Павла Дутикова. Формально эта история не имеет прямого отношения к хищениям в арсенале, о которых мы писали ранее, но наглядно демонстрирует клубок противоречий, которые накопились к тому времени в государственных компаниях, подчиненных Министерству обороны.

Еще полмиллиарда от военных

В апреле 2013 года столичное управление СК привлекло к ответственности адвоката после попытки подкупа военного следователя, в производстве которого находилось уголовное дело по факту самоуправства сотрудников Спецстроя России.

По данным СМИ, потерпевшим по тому делу проходил предприниматель Григорий Богославский. За несколько месяцев до того он заключил контракт, подписанный бывшим начальником одного из спецстроевских предприятий Виктором Мазановым, согласно которому он хранил металлопрокат на одном из ведомственный складов. Но неожиданным приказом начальника главка Спецстроя России по ЦФО Павла Дутикова сотрудникам предприятий Богославского было запрещено появляться на базе. Бизнесмен фактически был отрезан от своего "имущества на сумму 502,5 млн рублей, он также не смог выполнить обязательства перед заказчиками и понес убытки в виде недополученной прибыли в размере 64 млн рублей".

Предприниматель написал заявление в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело. Назревала большая тяжба. Однако в марте 2013 года (то есть за месяц до подписания скандального контракта) главк пошел на мировую с предпринимателем, согласившись возместить ему моральный и материальный вред. За счет каких средств казенная контора планировала возмещать многомиллионные убытки предприятию, осталось неизвестным. Зато почти сразу дело было прекращено за примирением сторон.

Громким это расследование стало после того, как представители Минобороны попытались переиграть ситуацию — и предложили следователю за взятку возбудить уголовное дело в отношении Виктора Мазанова и пострадавшего бизнесмена. В качестве посредника выступил председатель коллегии адвокатов Московской области "Закон и человек" — он предлагал офицеру СК сначала миллион, потом полтора миллиона за преследование руководства военным складом. Следователь официально уведомил руководство о щедром предложении, после чего при передаче денег адвокат был задержан с поличным и дал признательные показания — рассказал, что действовал по указанию заместителя начальника главка Спецстроя России по ЦФО Павла Дутикова — Игоря Кайгородова. Последний был задержан и арестован. Казалось бы, история должна была на этом закончиться.

Но, как сообщает издание "Право.ру", дело о покушении на дачу взятки в 2015 году приостанавливалось в Савеловском райсуде в связи с тем, что Кайгородов сумел скрылся. После изменения меры пресечения он отбыл за пределы страны. Тем не менее дело дошло до суда — Кайгородова заочно приговорили к 7,5 года колонии общего режима и штрафу в 60 млн рублей. По данным iz.ru, он находится в Великобритании и позиционирует себя как жертва политических преследований.

Поставить точку в этом запутанном деле будет непросто. Эпизод с хищением средств, выделенных на строительство арсеналов, — лишь одно звено длинной коррупционной цепи. Его действующие лица разбросаны по зарубежью и добраться до них весьма проблематично.

Прискорбно и то, что присвоенные капиталы, скорее всего, выведены за рубеж и легализованы. То есть денег этих бюджету не видать. Аресты же квартир и другого имущества едва ли компенсируют ущерб.

Комментария МВД по делу об арсенале в Киржаче получить на момент публикации не удалось.

Иван Петров

Константин Богданов