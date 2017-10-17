Генпрокуратура рассказала, почему борьба с экстремизмом работает не всегда



Сотрудники ОМОНа Росгвардии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк Сотрудники ОМОНа Росгвардии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Программы противодействия экстремизму в регионах России зачастую неэффективны из-за их недостаточного финансирования, заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.

Он подчеркнул, что прокуроры поверяют соблюдение антиэкстремистского законодательства по всей России. В ходе проверок выявлено, что почти везде в регионах приняты программы профилактики, в частности, экстремистских проявлений, но в этой сфере, по его словам, существует ряд проблем.

"Остается актуальной проблема недофинансирования этих программ, что фактически делает их неработоспособными", - сказал Жафяров на заседании СПЧ "Общественное участие в противодействии экстремизму и терроризму".

Ранее первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил на заседании коллегии ведомства, что в первом полугодии 2017 года в РФ было зарегистрировано 13 террористических актов, из которых силовики предотвратили 12 терактов на стадии подготовки и покушения.

Не удалось предотвратить теракт в Петербурге 3 апреля - тогда в метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" взорвал себя смертник. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, своевременно обнаружив бомбу.

Напомнив об этом, Жафяров подчеркнул, что ситуация в стране не такая благодушная, как может показаться. По его словам, на это указывает сам факт, что теракты готовились.

"Теракт - это верхняя точка, и экстремизм в интернете подводит, это все предтеча того, чем это заканчивается в итоге", - заявил Жафяров.