Генпрокуратура рассказала, почему борьба с экстремизмом работает не всегда
|
|
Сотрудники ОМОНа Росгвардии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Программы противодействия экстремизму в регионах России зачастую неэффективны из-за их недостаточного финансирования, заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.
Он подчеркнул, что прокуроры поверяют соблюдение антиэкстремистского законодательства по всей России. В ходе проверок выявлено, что почти везде в регионах приняты программы профилактики, в частности, экстремистских проявлений, но в этой сфере, по его словам, существует ряд проблем.
"Остается актуальной проблема недофинансирования этих программ, что фактически делает их неработоспособными", - сказал Жафяров на заседании СПЧ "Общественное участие в противодействии экстремизму и терроризму".
Ранее первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил на заседании коллегии ведомства, что в первом полугодии 2017 года в РФ было зарегистрировано 13 террористических актов, из которых силовики предотвратили 12 терактов на стадии подготовки и покушения.
Не удалось предотвратить теракт в Петербурге 3 апреля - тогда в метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" взорвал себя смертник. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, своевременно обнаружив бомбу.
Напомнив об этом, Жафяров подчеркнул, что ситуация в стране не такая благодушная, как может показаться. По его словам, на это указывает сам факт, что теракты готовились.
"Теракт - это верхняя точка, и экстремизм в интернете подводит, это все предтеча того, чем это заканчивается в итоге", - заявил Жафяров.
|
17.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.10.2017 Николай Никифоров: «Достигнут значительный прогресс в использовании электронного правительства на благо граждан России»
18.10.2017 Рособоронэкспорт представит на "Интерполитехе-2017" решения по обеспечению безопасности государственных и гражданских объектов
18.10.2017 ОАО «Горизонт» представило на выставке «Интерполитех-2017» БАК «Горизонт Эйр S-100»
18.10.2017 WSJ: Пентагон обсуждает с биржевиками угрозы финансовым рынкам со стороны хакеров
17.10.2017 "Кузнецов" "Вашингтону" не товарищ
17.10.2017 Русские роботы. Бойтесь систем РЭБ, а не терминаторов (Breaking Defense, США)
17.10.2017 Эксперт рассказал о возможностях доставки покупок дронами
17.10.2017 Дрон в помощь