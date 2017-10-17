Россия ведет переговоры с Индонезией о поставке плавающих БТР
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Бронетранспортер БТ-3Ф на плаву.
Источник: bmpd
МАНАМА (Бахрейн), 17 окт - РИА Новости. Россия ведет переговоры с Индонезией о поставке плавающих бронетранспортеров (БТР) БТ-3Ф, заявил журналистам во вторник в ходе выставки BIDEC-2017 заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" (РОЭ), возглавляющий делегацию РОЭ на этом оружейном салоне, Сергей Гореславский.
"Переговоры по этой тематике ведутся. Командование Вооружённых сил придаёт исключительное значение двухсредной бронетехнике", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
Гореславский отметил, что изначально индонезийская сторона поднимала вопрос об удвоении своего парка флотских боевых машин пехоты российскими БМП-3Ф.
Ранее в некоторых СМИ была опубликована информация, согласно которой Индонезия намерена отказаться от закупки плавающих БТР-4 украинского производства в пользу новой российской бронемашины БТ-3Ф.
Предполагалось, что переговоры пройдут во время визита индонезийской делегации на международный военно-технический форум "Армия-2017".
Согласно данным публикациям, морские пехотинцы Индонезии, протестировав плавающие колесные БТР-4, пришли к выводу, что украинская бронемашина чрезмерно "зарывается" носом в воду при преодолении водных преград на полном ходу.
БТ-3Ф разработки предприятия "Курганмашзавод" впервые был представлен на форуме "Армия-2016". Он может передвигаться по воде и десантироваться с транспортных самолетов. Экипаж БТ-3Ф составляет три человека, при этом бронетранспортер берет на борт до 14 десантников.
На крыше боевой машины установлен дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62 миллиметра с тепловизионным прицелом и лазерным дальномером. Дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил позволяет на суше развивать скорость до 70 километров в час, а на плаву - до 10 километров в час.
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17.10.2017
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