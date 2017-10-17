Турция ведет поиск поставщика двигателя для ОБТ "Алтай"



Турецкий ОБТ «Алтай».

Источник: bastion-karpenko.ru Турецкий ОБТ «Алтай».Источник: bastion-karpenko.ru

ЦАМТО, 17 октября. Представители Секретариата оборонной промышленности МО Турции (SSM) ведут переговоры с размещенным в Великобритании европейским подразделением американской компании Caterpillar по вопросу организации производства и поставки двигателя для ОБТ "Алтай".

Как сообщает Defense News, Caterpillar и ее британский партнер, Perkins, проявили интерес к поставке Турции моторно-трансмиссионного блока в рамках программы "Алтай".

Как отметили в SSM, предложение компании Caterpillar выступить в качестве партнера по программе ОБТ "Алтай" сделано с учетом широкомасштабного сотрудничества Турции и Великобритании в области военной промышленности.

Ранее, в сентябре этого года, министр по делам Европейского союза Омер Чилик (Omer Celik) провел несколько раундов переговоров с целью дальнейшего расширения сотрудничества турецких и британских оборонных компаний, включая Caterpillar-Perkins.

Британский посол в Анкаре Ричард Моор, со своей стороны, констатировал, что сотрудничество предприятий оборонной промышленности двух стран активно развивается.

Как сообщал ЦАМТО, ранее Секретариат оборонной промышленности выбрал турецкую компанию Tumosan разработчиком национального двигателя для ОБТ "Алтай". В октябре 2015 года компания Tumosan, в свою очередь, выбрала австрийскую AVL List GmbH в качестве партнера для получения технологий и поддержки разработки двигателя для ОБТ "Алтай". Тем не менее, в январе 2017 года из-за неразрешимых противоречий в вопросе ограничений на передачу технологий компания Tumosan аннулировала соглашение с австрийским производителем.

По данным Defense News, в настоящее время турецкая промышленность также ведет переговоры с немецкой MTU, являющейся производителем двигателей, и Renk, производящей трансмиссии. Тем не менее, с учетом обострения отношений между Турцией и Германией, представляется маловероятным, что Берлин даст разрешение на передачу технологий Анкаре.

Кроме Великобритании и Германии, параллельно ведутся переговоры с 20 потенциальными производителями из других стран.