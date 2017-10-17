Индия планирует закупить в США два самолета, оснащенных системой ISTAR
|
|
Флаги Индии и США.
Источник: steellab.com.ua
ЦАМТО, 17 октября. Руководство Индии в начале этого месяца направило Министерству обороны США письмо с официальной просьбой по поставке двух самолетов, оснащенных системой сбора информации, наблюдения, разведки и целеуказания (ISTAR).
Как сообщает Defense News, письмо было направлено спустя месяц после визита министра обороны США Джима Мэттиса в Индию. Контракт оценочной стоимостью 1 млрд. долл. планируется заключить в рамках программы "Иностранные военные продажи".
На текущий момент Министерство обороны Индии сформировало специальный комитет, в состав которого вошли представители Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), должностные лица ВВС и Минобороны. Комитет выработает требования к конфигурации программного обеспечения и оборудованию, которое будет изготовлено и интегрировано компанией Raytheon на платформу самолета Gulfstream.
Источник в Министерстве обороны сообщил Defense News, что программа ISTAR по срокам сдвинулась более чем на год из-за разногласий между DRDO и ВВС Индии в отношении того, кто должен принимать окончательное решение по конфигурации оборудования самолета. ВВС заявили, что DRDO не имеет опыта для оценки воздушного судна такого типа, поэтому решение должен принимать будущий эксплуатант. Источник добавил, что теперь этот вопрос урегулирован, и техническая оценка будет проходить под контролем специального комитета, сформированного в августе этого года Министерством обороны Индии, в который входят представители всех заинтересованных сторон. Ожидается, что процедура закупки самолетов ISTAR при содействии комитета будет ускорена.
Высокопоставленный представитель ВВС Индии заявил, что предназначенные для Индии самолеты ISTAR получат БРЛС с АФАР и будут интегрированы в местную систему управления воздушным движением.
|
17.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.05.2017 На большую войну американцам "Томагавков" не хватает
30.03.2016 Американцы уменьшат самолеты боевого управления
05.10.2015 ЗРК "Тор", РЛС "Демонстратор" и другую технику представит концерн ПВО "Алмаз-Антей" на "Дне инноваций" Минобороны РФ
28.02.2014 В Индии разработана новая БМП
12.11.2013 Эсминцы типа Zumwalt. О сегодняшнем состоянии кораблей будущего
27.05.2013 Лучше "Орли Бёрка" может быть только "Орли Бёрк"
01.06.2010 Австралийские ВВС впечатлены характеристиками самолетов F/A-18F Super Hornet
13.04.2009 Плохой рекламы не бывает