Индия планирует закупить в США два самолета, оснащенных системой ISTAR



Флаги Индии и США.

Источник: steellab.com.ua Флаги Индии и США.Источник: steellab.com.ua

ЦАМТО, 17 октября. Руководство Индии в начале этого месяца направило Министерству обороны США письмо с официальной просьбой по поставке двух самолетов, оснащенных системой сбора информации, наблюдения, разведки и целеуказания (ISTAR).

Как сообщает Defense News, письмо было направлено спустя месяц после визита министра обороны США Джима Мэттиса в Индию. Контракт оценочной стоимостью 1 млрд. долл. планируется заключить в рамках программы "Иностранные военные продажи".

На текущий момент Министерство обороны Индии сформировало специальный комитет, в состав которого вошли представители Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), должностные лица ВВС и Минобороны. Комитет выработает требования к конфигурации программного обеспечения и оборудованию, которое будет изготовлено и интегрировано компанией Raytheon на платформу самолета Gulfstream.

Источник в Министерстве обороны сообщил Defense News, что программа ISTAR по срокам сдвинулась более чем на год из-за разногласий между DRDO и ВВС Индии в отношении того, кто должен принимать окончательное решение по конфигурации оборудования самолета. ВВС заявили, что DRDO не имеет опыта для оценки воздушного судна такого типа, поэтому решение должен принимать будущий эксплуатант. Источник добавил, что теперь этот вопрос урегулирован, и техническая оценка будет проходить под контролем специального комитета, сформированного в августе этого года Министерством обороны Индии, в который входят представители всех заинтересованных сторон. Ожидается, что процедура закупки самолетов ISTAR при содействии комитета будет ускорена.

Высокопоставленный представитель ВВС Индии заявил, что предназначенные для Индии самолеты ISTAR получат БРЛС с АФАР и будут интегрированы в местную систему управления воздушным движением.