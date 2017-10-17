

На выставке Интерполитех - 2017 в Москве. 17 октября 2017.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев На выставке Интерполитех - 2017 в Москве. 17 октября 2017.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Международная выставка "Интерполитех" (Interpolitex) является крупнейшей в России выставкой средств обеспечения безопасности государства. Она имеет федеральный статус и проводится с целью предоставления производителям, поставщикам и потребителям современных специальных технических средств и вооружений эффективного инструмента решения целого комплекса рекламно-маркетинговых задач, мониторинга рынка и заключения торговых сделок. Результаты этой работы напрямую связаны с формированием заказов (в первую очередь - государственного) и реализацией ряда Федеральных целевых программ.

Важнейшим аспектом является поддержка мероприятий выставки со стороны правительства России, что позволяет участникам выставочной и демонстрационной программы экспонировать продукцию военного и специального назначения.

Организаторами выставки являются Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России).

Генеральный устроитель выставки - Закрытое акционерное общество "Объединение выставочных компаний "БИЗОН".

"Интерполитех" ведет свою историю с 1992 года, когда в России была проведена первая выставка по безопасности "MILIPOL-Москва". В 1995 году выставка получила свое нынешнее название "Интерполитех", а в 2001 году Организационным комитетом было принято согласованное решение по включению в состав "Интерполитеха" выставки "Граница". С 2007 года в "Интерполитех" входят взаимодополняющие друг друга тематические выставки.

С 2009 года "Интерполитех" проводится в Москве на ВДНХ (павильон № 75).

Основными направлениями работы выставки являются:

- деловая программа, которая состоит из пленарных заседаний, конференций и "круглых столов", в том числе, с участием представителей органов государственной власти;

- выставочная программа, которая состоит из экспозиций: международной выставки полицейской техники; международной выставки "Граница"; выставки "Росгвардия"; выставки ФСИН России "Возможности промышленного сектора УИС"; форума негосударственной сферы безопасности "Безопасная столица".

В рамках ежегодной Международной выставки "Интерполитех" проводится конкурс "Национальная безопасность" с целью поощрения организаций и предприятий, внесших существенный вклад в дело обеспечения национальной безопасности.

Ставшие победителями образцы продукции, представленные на конкурс участниками выставки, отмечаются золотой медалью "Гарантия качества и безопасности" и дипломом лауреата Международного конкурса "Национальная безопасность".

Традиционно, в день открытия выставку "Интерполитех" посещают руководители законодательной и исполнительной власти РФ. Их посещение не ограничивается церемонией открытия выставки, а предполагает детальное ознакомление с разработками науки и техники в сфере безопасности, представленной российскими и зарубежными экспонентами, живое общение с руководителями и специалистами предприятий, участие в пленарных заседаниях мероприятий деловой программы выставки, общение с представителями средств массовой информации.

Ежегодно по результатам мониторинга выставки "Интерполитех" МВД России и другие силовые ведомства проводят апробацию отобранных изделий для последующего использования в своей деятельности.

За время своего существования выставка приобрела заслуженный авторитет и признание у специалистов. В "Интерполитех-2016" принимала участие 451 компания, на выставке было представлено более тысячи образцов инновационных изделий и новинок, в том числе 56 экспонентов из 12 зарубежных стран (Белоруссия, Бельгия, Германия, Израиль, Италия, КНР, Южная Корея, Швеция, Франция, ЮАР, Япония). Выставку посетили 62 официальные делегации силовых структур иностранных государств. Общее число посетителей выставки - более 20 тысяч человек.

XXI Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2017" пройдет в Москве с 17 по 20 октября 2017 года.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников