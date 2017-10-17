Первый противодиверсионный катер проекта "Грачонок" прошел плановое техобслуживание на Северном флоте
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Катер специального назначения "Грачонок".
Источник: vpk-news.ru
ЦАМТО, 17 октября. Первый из трех противодиверсионных катеров проекта "Грачонок", поступивших на вооружение подразделений по борьбе с противодиверсионными силами и средствами главной базы подводных сил Северного флота (СФ) Гадживо, прошел плановый доковый осмотр на судоремонтном заводе в Мурманской области.
В процессе докования было проверено состояние корпуса катера, произведена очистка и подкраска днища. Также к борту катера была прикреплена доска с наименованием "Юнармеец Заполярья". Это имя катеру было присвоено в торжественной обстановке в начале года, в день первого подъема Военно-морского флага на первых двух катерах, поступивших на вооружение СФ.
Командование подводных сил СФ выступило с инициативой присвоения наименований еще двум противодиверсионным катерам главной базы подводников. Их планируется назвать именами Героя Советского Союза Магомета Гаджиева, командовавшего в годы Великой Отечественной войны дивизионом подводных лодок (он заложил традицию салютовать при возвращении на базу после результативного боевого похода. Количество выстрелов салюта равнялось числу потопленных кораблей и судов врага), и Героя Российской Федерации матроса Сергея Преминина, который ценой собственной жизни предотвратил радиационную катастрофу на аварийной подводной лодке К-219 в октябре 1986 года в Саргассовом море.
Предложения направлены на рассмотрение Главного командования Военно-морского флота России.
Справочно:
Катера проекта 21980 "Грачонок" разработаны нижегородским ОАО "Конструкторское бюро "Вымпел", построены на судостроительном заводе в Рыбинске (Ярославская область). Они предназначены для выполнения задач по охране водных районов, борьбы с диверсионными силами и средствами в акваториях баз и на ближних подходах к ним.
Катера оснащены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитными ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой, сообщает пресс-служба Северного флота.
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17.10.2017
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