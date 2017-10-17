В войска ЗВО поступают модернизированные станции наземной разведки ПСНР-8М



Модернизированная переносная станция наземной разведки «ПСНР-8М» (изделие 1Л120М).

Источник: www.npostrela.com Модернизированная переносная станция наземной разведки «ПСНР-8М» (изделие 1Л120М).Источник: www.npostrela.com

ЦАМТО, 17 октября. Подразделения войсковой разведки Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Смоленской области, получили модернизированные переносные станции наземной разведки ПСНР-8М.

Данная станция позволяет обнаруживать различные объекты и цели на удалении свыше 32 км в любых погодных условиях, в том числе при отсутствии оптической видимости, постановке противником аэрозольных завес, запылении или задымлении атмосферы.

С помощью современной переносной станции разведки военнослужащие в полевых условиях могут обнаруживать и определять координаты воздушных и наземных целей, в том числе движущихся, как в дневное, так и ночное время.

"Впервые разведчики применят новые технические средства разведки в ходе сдачи контрольной проверки за 2017 учебный год. С помощью данных станций можно будет быстрее и эффективнее выполнять задачи по устройству засад, действиям в тылу противника, организации наблюдательных постов, маскировки личного состава и военной техники, а также в ходе борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника", – отметил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Используя ресурс ПСНР-8М, на электронной карте разведчики также отрабатывают вопросы ориентирования на местности и оценки радиолокационной обстановки, сообщает пресс-служба Западного военного округа.