Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Жуковский



Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017.

Источник: Денис Федорко / russianplanes.net Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017.Источник: Денис Федорко / russianplanes.net

17 октября 2017 г. первый опытный самолет МС-21-300 совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова «Раменское», г. Жуковский Московской области, для продолжения летных испытаний.

Самолет преодолел порядка четырех с половиной тысяч километров без посадки за 6 часов. Полет проходил на высоте около 10 000 метров.

Командир корабля, летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко отметил: «Полет прошел в штатном режиме. Все системы работали без сбоев».

«Сегодня первый опытный экземпляр самолета МС-21-300 совершил перелет с площадки Иркутского авиационного завода на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова «Раменское», для продолжения программы летных испытаний, которая выполняется в соответствии с графиком. Благодаря последовательной политике государства по развитию гражданского авиастроения, под проект МС-21 в нашей стране, по сути, создается обновленная архитектура отрасли, появились новые центры компетенции, включая композитные производство, отработаны новые технологии. Многое еще предстоит сделать, однако, мы понимаем, что успех этого проекта –– важнейший фактор стабильной и эффективной работы авиастроения на долгие годы. Мы уверены, что благодаря высоким характеристикам нашего нового самолета, а также государственной поддержке экспорта высокотехнологичной продукции, у нас есть реальная возможность конкурировать на глобальном рынке», - заявил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Справочно

МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения

МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок.

Самолет МС-21 обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта благодаря самому большому в классе узкофюзеляжных самолетов диаметру фюзеляжа. Такое решение существенно расширит личное пространство каждого пассажира, позволит разминуться с тележкой обслуживания и обеспечит авиакомпаниям сокращение времени оборота в аэропортах. Благодаря установке больших иллюминаторов увеличена естественная освещенность пассажирского салона. В самолете будет поддерживаться комфортное для пассажиров давление воздуха и улучшенный микроклимат.

Для пилотов самолетов МС-21 разработана инновационная эргономичная кабина.

Высокие требования к комфорту и экономической эффективности самолета потребовали внедрения передовых технических решений в области аэродинамики, двигателестроения и самолетных систем.

По своим летно-техническим данным и экономичности самолет МС-21 превосходит существующие аналоги.

Основной вклад в улучшение летно-технических характеристик самолета внесет крыло из полимерных композиционных материалов, впервые в мире созданное для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130 пассажиров. Доля композитов в конструкции самолета МС-21 – свыше 30% – уникальна для этого класса лайнеров.

Впервые в истории отечественного самолетостроения лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей – PW1400G компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации (Россия). Двигатели нового поколения обладают уменьшенным расходом топлива и низким уровнем шума и эмиссии вредных веществ. Самолет МС-21 отвечает перспективным требованиям по защите окружающей среды.

Расчетное сокращение прямых операционных расходов при эксплуатации самолета МС-21 составит 12-15 % по сравнению с аналогами.

Стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов МС-21 обеспечивает загрузку производственных мощностей на ближайшие годы. По твердым заказам получены авансовые платежи.

Интеграторы основных систем самолета МС-21 – российские предприятия. В ходе реализации программы МС-21 в России созданы центры компетенций в области разработки и производства изделий из композиционных материалов. В целях внедрения новых технологий проведена кардинальная модернизация производственных мощностей Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» и ряда предприятий авиастроения и смежных отраслей промышленности.

Основные участники программы: головной исполнитель – Корпорация «Иркут» (входит с состав ОАК), предприятия ОАК и Госкорпорации Ростех, зарубежные компании.

В настоящее время первый опытный самолет проходит летные испытания, вторая машина находится в ЦАГИ для проведения статических испытаний. На Иркутском авиазаводе строятся еще четыре самолета. Начиная со следующего года, они будут поэтапно подключаться к испытаниям.

Летно-технические характеристики самолета МС-21-300

Вместимость в двухклассной компоновке - 163 кресла (16 бизнес + 147 эконом)

Вместимость в плотной компоновке - 211 кресел

Максимальная взлетная масса - 79 250 кг

Максимальная коммерческая нагрузка - 22 600 кг

Максимальная дальность полета - 6 000 км

Длина самолета - 42,2 м

Размах крыла - 35,9 м

Высота - 11,5 м

Краткая историческая справка