После переобучения ракетчики ВВО прибыли в Забайкалье с новыми ракетными комплексами "Искандер"



Оперативно тактический ракетный комплекс "Искандер".

Источник: Антон Новодережкин/ТАСС Оперативно тактический ракетный комплекс "Искандер".Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

ЦАМТО, 17 октября. Военнослужащие соединения ракетных войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, прибыли в пункт постоянной дислокации после завершения переобучения на новые оперативно-тактические комплексы "Искандер".

Новая техника была переброшена из Астраханской области, где проходил завершающий этап переобучения, железнодорожным воинским эшелоном. После прибытия на станцию назначения в Забайкалье расчеты совершили марш на технике в пункт постоянной дислокации.

На полигоне Капустин Яр в ходе финальной стадии обучения ракетчики выполнили успешный боевой пуск ракеты на дальность более 80 км по мишени, имитирующей командный пункт условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.