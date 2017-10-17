Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

После переобучения ракетчики ВВО прибыли в Забайкалье с новыми ракетными комплексами "Искандер"

18.10.2017 ЦАМТО 168 0
0
Понравилась новость?
 +1
Искандер
Оперативно тактический ракетный комплекс "Искандер".
Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

ЦАМТО, 17 октября. Военнослужащие соединения ракетных войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, прибыли в пункт постоянной дислокации после завершения переобучения на новые оперативно-тактические комплексы "Искандер".

Новая техника была переброшена из Астраханской области, где проходил завершающий этап переобучения, железнодорожным воинским эшелоном. После прибытия на станцию назначения в Забайкалье расчеты совершили марш на технике в пункт постоянной дислокации.

На полигоне Капустин Яр в ходе финальной стадии обучения ракетчики выполнили успешный боевой пуск ракеты на дальность более 80 км по мишени, имитирующей командный пункт условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
17.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое