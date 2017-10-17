Сербия модернизирует средства противовоздушной обороны



Установленная в сербском Военном музее в Калемегдане в Белграде в качестве экспоната пусковая установка 5П73 зенитного ракетного комплекса С-125М "Нева-М" из состава 3-го ракетного дивизиона 250-й зенитной ракетной бригады ВВС и ПВО Союзной Республики Югославия, и ветераны части, принимавшие участие в сбитии 27.03.1999 американского малозаметного самолета Loclheed F-117A. 23.03.2017.

Источник: МО Сербии Установленная в сербском Военном музее в Калемегдане в Белграде в качестве экспоната пусковая установка 5П73 зенитного ракетного комплекса С-125М "Нева-М" из состава 3-го ракетного дивизиона 250-й зенитной ракетной бригады ВВС и ПВО Союзной Республики Югославия, и ветераны части, принимавшие участие в сбитии 27.03.1999 американского малозаметного самолета Loclheed F-117A. 23.03.2017.Источник: МО Сербии

ЦАМТО, 17 октября. ВВС и ПВО Сербии планируют модернизировать имеющиеся средства противовоздушной обороны, сообщил исполняющий обязанности помощника по материальным ресурсам Министерства обороны Сербии Ненад Милорадович (Nenad Miloradovic).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, Н.Милорадович 8 октября заявил в интервью местному телеканалу Pink, что сербские компании модернизируют имеющиеся ЗРК ближнего действия, а мобильные комплексы малой дальности С-125 "Нева" и "Куб-M" получат "значительные обновления" с помощью зарубежных подрядчиков. Также он упомянул о планах приобретения ЗРК средней дальности "Бук" и, возможно, дальнего действия С-300.

Не называя страны, с которой Сербия ведет переговоры, Н.Милорадович заявил, что Министерство обороны было уведомлено Россией о готовности предоставить помощь, аналогичную той, которая предусмотрена при поставке российских истребителей МиГ-29, включающая капитальный ремонт и модернизацию под контролем специалистов российского ОПК.

Сербское информационное агентство Tanjug 9 октября сообщило о том, что 1 ноября президент Сербии Александр Вучич посетит Минск для переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко по поводу приобретения ЗРС С-300 и истребителей МиГ-29.

В соответствии соглашением о военно-техническим сотрудничестве, подписанным в Минске 26 января, Беларусь согласилась безвозмездно передать Сербии восемь избыточных истребителей МиГ-29 и два комплекса "Бук-M1" при условии, что Белград заплатит за их капитальный ремонт и модернизацию.

По мнению Jane's, модернизация системы противовоздушной обороны является первоочередной задачей для Вооруженных сил Сербии, которая имеет негативный опыт 78-дневной воздушной кампании НАТО в 1999 году. С тех пор 250-я ракетная бригада ПВО постепенно была восстановлена и реорганизована в нынешние пять дивизионов ПВО, которые дислоцированы в девяти позиционных районах на территории Сербии.

В 2004 году комплексы С-125 "Нева" были модернизированы израильскими компаниями и получили обозначение С-125M1T. Ими оснащены 1-й и 2-й дивизионы ПВО, защищающие Белград. По неподтвержденным данным, сербские военные рассматривают возможность установки ПУ "Нева" на танковые шасси Т-72М.

Мобильными установками 2K12 "Куб-M" оснащены три дивизиона ПВО, размещенные в Нише, Нови-Саде и Крагуеваце. Военно-технический институт Сербии разработал проект по модернизации данных систем и ожидает его одобрения.