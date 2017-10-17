Завершена приемка транспортного вертолета Ми-26Т для авиасоединения ВВО в Хабаровском крае
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Вертолет Ми-26Т транспортирует катамаран Alinghi 5 над Женевским озером. Швейцария, 2009 год.
Источник: AP Photo/Keystone/Jean-Christophe Bott
ЦАМТО, 17 октября. Завершена приемка транспортного вертолета Ми-26Т для соединения армейской авиации Восточного военного округа, базирующегося в Хабаровском крае. В ближайшее время новый вертолет Ми-26Т совершит перелет на аэродром постоянного базирования.
Вертолет Ми-26Т способен перевозить до 20 т груза, в том числе крупногабаритного на внешней подвеске или в грузовой кабине. На сегодняшний день он остается рекордсменом по грузоподъемности. Вертолет построен по одноосной схеме с восьмилопастным несущим и пятилопастным рулевым винтами, двумя двигателями мощностью 11400 л/с каждый.
Летчики соединения армейской авиации ВВО осуществляют регулярное дежурство в арктической зоне ответственности округа. Экипаж состоящего на вооружении транспортного вертолета Ми-26 совершает перелеты дальностью свыше четырех тысяч километров из Хабаровска на аэродром Анадырь (Чукотский автономный округ) с несколькими посадками на островах Курильской гряды.
В арктической зоне ответственности Восточного военного округа экипаж военно-транспортного вертолета Ми-26 уже в течение нескольких месяцев выполняет задачи по доставке личного состава и грузов различного назначения на остров Врангеля и мыс Шмидта, сообщает пресс-служба ВВО.
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17.10.2017
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