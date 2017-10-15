Белорусские беспилотники научились имитировать боевую авиацию



БПЛА «Кондор».

Источник: 558 arp.by БПЛА «Кондор».Источник: 558 arp.by

На рынке средств радиоэлектронной борьбы появились белорусские "Кондоры" и "Сателлиты".

Белорусские производители укрепляют свои позиции на мировом рынке средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В нынешнем году ряд перспективных разработок в этой области представил 558-й авиаремонтный завод в Барановичах.

Особого упоминания заслуживают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серии "Кондор", предназначенные для отработки и ведения операций в сфере РЭБ. Впервые эта новинка была представлена на международной авиакосмической и военно-морской выставке LIMA 2017, проходившей в Малайзии.

Беспилотный авиационный комплекс (БАК) "Кондор-1", оснащенный радиотехнической аппаратурой "Вега-Т", предназначен для тренировки боевых расчетов частей ПВО. В состав бортовой аппаратуры входят: блок обработки сигналов, блок DRFM (Digital Radio Frequency Memory), усилитель мощности, передающая антенна, приемная антенна.

Ядром бортовой аппаратуры является блок DRFM, выполненный на основе сверхбыстродействующих запоминающих устройств, позволяющих одновременно записывать и считывать несколько радиолокационных сигналов с частотной и фазовой модуляцией.

Такие устройства дают возможность определять местоположение источников радиоизлучения, осуществлять одновременный коррелированный ввод в их сигналы ложной информации о дальности и скорости движения.

"Кондор-1" позволяет имитировать аэродинамические цели со следующими основными характеристиками:

• эффективная отражающая поверхность - 0,01 кв. м (крылатая ракета), 2-10 кв. м (истребитель), 10-15 кв. м (бомбардировщик), 50 кв. м (воздушный командный пункт);

• скорость имитируемой цели - 20-500 м/сек.

Генерируемый бортовой аппаратурой БАК сигнал соответствует характеру сигнала, отраженного от реальной цели. В спектральном портрете имитируемого сигнала присутствуют турбинные составляющие спектра, позволяющие идентифицировать тип самолета.

"Кондор-1" может подлетать к позиции ЗРК с любого направления, используя маневр по направлению, высоте, скорости.

Тренировка расчетов ЗРК с применением "Кондора-1" производится в такой последовательности:

• этап 1 - взлет БПЛА с включенной аппаратурой "Вега-Т";

• этап 2 - обнаружение имитируемой ею цели дежурными средствами радиотехнических войск (РТВ);

• этап 3 - отображение цели с установленными для тренировки характеристиками на индикаторе кругового обзора радиолокатора (РЛС);

• этап 4 - обнаружение цели с установленными для тренировки характеристиками боевым расчетом зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), взятие ее на автосопровождение и выполнение учебной стрельбы;

• этап 5 - запись на флэш-накопитель аппаратуры "Вега-Т" информации о типах работающих РЛС и времени работы боевых расчетов для дальнейшего анализа.

Применение "Кондора-1" с аппаратурой "Вега-Т" позволяет:

• проводить комплексные тренировки боевых расчетов на местах постоянной дислокации;

• реально оценить готовность расчетов к боевой работе в условиях радиоэлектронного подавления;

• осуществлять целераспределение и тренировку расчетов по групповой цели;

• значительно снизить расходы на подготовку боевых расчетов.

БАК "Кондор-2", оснащенный радиотехнической аппаратурой "Вега-Р", предназначен для:

• определения координат ЗРК ПВО противника на местности;

• определения технических характеристик ЗРК (частотных и временных параметров излучаемых сигналов);

• передачи полученной информации в реальном масштабе времени на командный пункт управления.

Бортовая аппаратура "Кондора-2" включает: блок обработки сигналов, блок DRFM, усилитель мощности, переднюю антенну, приемную антенну. Имитируемые типы воздушных целей: истребитель, бомбардировщик. Один БПЛА может имитировать две цели.

В боевой обстановке "Кондор-2" может использоваться для имитации прорыва системы ПВО противника путем создания виртуальной группировки боевых самолетов, что вынуждает РЛС противника включиться в активную работу, то есть перейти в режим излучения по ложной групповой цели.

При этом используемое программное обеспечение практически исключает возможность точной идентификации дрона радарами противника.

В это время реальная группа самолетов имеет возможность скрытно выйти на рубеж применения противорадиолокационных средств для подавления ЗРК противника или прорыва в глубь его обороны.

Порядок выполнения "Кондором-2" радиотехнической разведки выглядит следующим образом:

• этап 1 - взлет и полет к заданному рубежу разведки с включенной бортовой аппаратурой;

• этап 2 - обнаружение воздушного "нарушителя" дежурными средствами РТВ;

• этап 3 - включение РЛС зенитного ракетного дивизиона на излучение, поиск цели;

• этап 4 - радиолокационное сопровождение БПЛА, имитирующего реальную цель (истребитель, бомбардировщик).

• этап 5 - определение характеристик и местоположения дивизиона на местности, передача собранной информации на командный пункт управления.

• этап 6 - определение местоположения группировки ПВО.

Еще одним признанным международными экспертами достижением 558-го авиаремонтного завода в области радиоэлектронной борьбы является аппаратура "Сателлит", предназначенная для индивидуальной радиотехнической защиты самолетов и вертолетов от авиационных и зенитных ракет с активными радиолокационными головками самонаведения (РГСН).

По заявлению изготовителя, "Сателлит" с высокой степенью вероятности исключает поражение защищаемого объекта ракетами с РГСН и выполняет постановку помех автоматически всем атакующим радиолокационным средствам (РЭС) противника (истребители-перехватчики, ЗРК).

Помеховое воздействие формируется аппаратурой на всех этапах перехвата и позволяет выполнять боевую задачу, не отвлекая внимания летчика на постановку помех. Кроме того, "Сателлит" не создает помех в работе оборудованию самого летательного аппарата (ЛА). Имеется возможность установки аппаратуры как на военных, так и на гражданских ЛА в контейнерном или конформном варианте.

При работе подавляемого РЭС в режиме обзора аппаратура создает маскирующие помехи в его каналах дальности, скорости и угловых координат. На индикаторах обзора наблюдаются множественные отметки от ложных целей. Выделение истинной отметки на фоне ложных затруднительно.

В режиме сопровождения аппаратура обеспечивает создание управляемых возмущений в каналах измерения угловых координат. Антенна РЭС переходит на сопровождение ложной цели, располагающейся относительно защищаемого ЛА в другом направлении. Угловое положение ложной цели изменяется по заданной схеме, имитируя маневрирование защищаемого ЛА.

Помехи создают скрытый управляемый увод угломерных следящих систем, отработка которого приводит к возникновению интенсивных знакопеременных перегрузок ракет, искривлению траектории их наведения и, как следствие, к существенному уменьшению дальности полета ракет и увеличению текущего и конечного промаха.

Как сообщил представителям СМИ главный конструктор проекта Владимир Чмырев, система уже закупается рядом стран и в скором времени поступит на вооружение белорусских ВВС.

К преимуществам аппаратуры относятся также ее небольшие габариты и масса, что позволяет сохранить на защищаемом самолете или вертолете точку подвески для боеприпасов. Кроме того, аппаратура потребляет лишь 10-20 ватт энергии, тогда как ее аналоги - десятки и сотни киловатт.

Александр Алесин