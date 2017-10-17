Касимовское предприятие КРЭТ представит медицинскую продукцию в Волгограде
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Логотип Государственного Рязанского приборного завода - ГРПЗ.
Источник: http://алтаймедсервис.рф/
Касимовский приборный завод – филиал АО «ГРПЗ» (входит в КРЭТ, в составе ГК Ростех) примет участие в XXVIII межрегиональной специализированной выставке «Медицина и здравоохранение-2017», которая состоится 18 – 20 октября. На стенде предприятия будет экспонироваться широкая линейка медицинских изделий. Посетителям выставки представят паровой и три модели воздушных стерилизаторов медицинских инструментов и изделий, ультрафиолетовые камеры для хранения инструментов, воздушный термостат, а также образец медицинской мебели.
Для частных клиник, стоматологических и косметологических салонов, а также фельдшерско-акушерских пунктов, которые располагаются на небольших площадях, особо актуальны компактные изделия. Это воздушный стерилизатор ГП-10 МО, паровой стерилизатор ГПа-10 ПЗ, ультрафиолетовые камеры УФК-2, УФК-3, а также передвижной металлический стол-тумба.
«Участие в выставке – возможность для нашего предприятия расширить рынок сбыта изделий медицинского назначения. В Волгоградской области функционирует более полутора тысяч учреждений здравоохранения, среди которых и крупные медицинские центры, и небольшие клиники. И мы предлагаем для них современную высокотехнологичную продукцию, которую отличает хорошее соотношение качества и цены», – отметил директор Касимовского приборного завода – филиала АО «ГРПЗ» Валерий Караваев.
Для КРЭТ и ГРПЗ участие в выставке является важным, так как это отвечает стратегии Государственной корпорации «Ростех» и КРЭТ, направленной на увеличение доли гражданской продукции. КРЭТ стремится завоевать достойные позиции на быстрорастущих рынках высокотехнологичной продукции с доминирующей ролью программного обеспечения для применения в различных отраслях экономики. Специалисты Концерна, признанного лидера российской радиоэлектроники, обладают всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы внедрить в любой проект самые передовые технологические решения.
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17.10.2017
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