В Госдуме оценили планы Киева одолеть Черноморский флот "волчьей стаей"
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Черноморский флот. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Планы Украины одолеть Черноморский флот РФ с помощью тактики "волчьей стаи" обречены на провал: даже если на первых порах украинские катера смогут нанести какой-то ущерб, через 10-15 минут их "накроет" российская авиация, заявил РИА Новости во вторник депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
О взятии этой тактики на вооружении ВМС Украины ранее сообщил телеканал ТСН. Суть тактики заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров на одного противника, который не успевает вести много целей и вести по ним огонь. При этом военнослужащие ВМС Украины в сюжете открыто заявляли, что готовы захватить нефтяные вышки "Черноморнефтегаза" в Черном море.
"Украина создает так называемый "москитный флот" для диверсий против российских нефтяных вышек и нападения на корабли с государственным флагом РФ - то, что до конца XIX века называлось морским разбоем с мерой наказания через повешение", - сказал Белик.
По его словам, во все времена флибустьеры были слишком самонадеянны и, как правило, заканчивали свою жизнь на виселице.
"Конечно, вся эта так называемая "шакалья стая" способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий вышки. Но результат боя будет предсказуем, потому что через 10-15 минут туда прилетит самолет типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер", - отметил депутат.
По его словам, после подобных сюжетов украинского телевидения командование Южного военного округа России сделает соответствующие выводы.
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17.10.2017
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Восход
13220
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№1
18.10.2017 02:56
Цитата, q
даже если на первых порах украинские катера смогут нанести какой-то ущерб, через 10-15 минут их "накроет" российская авиация, заявил РИА Новости во вторник депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Если они утопят Москву, то уже абсолютно все равно, что с ними будет через 15 минут, ибо своё существование они с лихвой оправдают. Так что не стоит недооценивать угрозу москитного флота .
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VK
450
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№2
18.10.2017 10:26
грузины попробовали в 2008, им что-то не понравилось. Логично предположить, что для успеха надо увеличить количество катеров и укро-смертников которые согласятся на атаку с условием, что больше половины отправится кормить рыб.
Сомневаюсь, что наци в Украине такие отважные.
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sivuch1239
377
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№3
18.10.2017 11:30
Цитата, Восход сообщ. №1Утопить Москву ПТУР-ом ? Это вряд ли (С-Сухов)
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