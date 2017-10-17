Великобритания обеспокоена решением Трампа по иранской ядерной сделке
|
|
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
В МИД отметили. что Лондон принял к сведению решение президента США не подтверждать выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий
ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Лондон обеспокоен решением президента США Дональда Трампа не подтверждать выполнение иранской ядерной сделки. Об этом в понедельник заявил замглавы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт, сообщило агентство Reuters.
"Правительство принимает к сведению решение президента Трампа не подтверждать выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] и выражает озабоченность по поводу его последствий", - сказал британский политик.
13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.
|
17.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.10.2017 Пенс: США надеются мирным путем решить кризис вокруг КНДР
18.10.2017 КСИР: Иран не перестанет развивать свой ракетный потенциал
18.10.2017 Иран вряд ли пойдет на уступки США по ядерному соглашению, считает эксперт
18.10.2017 Ядерная война может начаться в любой момент, заявили в КНДР
17.10.2017 Военные новости: оптимизм военно-промышленного комплекса США
17.10.2017 Иран рассчитывает на контакты с Россией в свете заявления Трампа о ядерной сделке
17.10.2017 Тиллерсон: ядерная сделка может стать основой для второго соглашения с Ираном
17.10.2017 Трамп и король Саудовской Аравии обсудили новую стратегию США по Ирану