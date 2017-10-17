Пенс: США надеются мирным путем решить кризис вокруг КНДР
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Майкл Пенс.
Источник: © EPA-EFE/NASA/JOEL KOWSKY
Вице-президент США отметил, что Вашингтон будет работать в тесном сотрудничестве с Токио, а также союзниками и партнерами в регионе
ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают добиться денуклеаризации Корейского полуострова дипломатическими и экономическими мерами. Об этом заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс во время очередного заседания американо-японского экономического диалога в Вашингтоне.
"Вы можете быть уверены, что мы (США) будем работать в тесном сотрудничестве с вами, с премьер-министром [Японии Синдзо] Абэ, а также всеми нашими союзниками и партнерами в регионе, чтобы оказывать еще более сильное давление на режим [лидера КНДР] Ким [Чен Ына]", - сказал он, обращаясь к участникам заседания, среди которых был заместитель премьер-министра и министр финансов Японии Таро Асо. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
"Очевидно, что Соединенные Штаты продолжат использовать всю имеющуюся у страны силу, чтобы воздействовать на режим в Пхеньяне, так как мы надеемся дипломатическими и экономическими мерами, мирным путем, добиться того, чтобы Корейский полуостров был свободен от ядерного оружия", - сказал Пенс.
Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные. Совет Безопасности ООН в связи с этим принял две резолюции, касающиеся КНДР и резко ужесточающие режим международных санкций в отношении нее. Кроме того, Пхеньян заявил о возможности проведения вскоре ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением КНДР.
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17.10.2017
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