В Шанхае принята программа поддержки иностранных научно-исследовательских центров
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Источник: © EPA/MIKE NELSON
Программа предусматривает единовременное выделение до $770 тыс. при открытии в городе филиала иностранного центра научных исследований и опытно конструкторских работ
ШАНХАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Шанхая приняло программу поддержки и финансового стимулирования центров научных исследований и опытно конструкторских работ (НИОКР) с иностранными инвестициями. Об этом пишет во вторник газета Shanghai Daily.
Данной программой предусмотрено единовременное выделение до 5 млн юаней (порядка $770 тыс.) при открытии в городе филиала иностранного НИОКР, который создаст более 100 рабочих мест. Предполагается также выделять субсидии на покрытие порядка 30% арендной платы за помещение, если научно-исследовательские центры будут делиться своими наработками с местным бизнесом и предприятиями. Власти готовы поощрять финансово и участие иностранных центров НИОКР в проектах городского уровня, связанных с разработкой инноваций, новых технологий и умного производства. Финансирование со стороны властей на каждый из таких проектов может составить до 3 млн юаней ($461 тыс.).
"Повышение роли иностранных инвестиций в превращении Шанхая в технологический и инновационный центр - это новый путь инновационного развития", - приводит издание слова главы Комитета по коммерции Шанхая Шан Юйина.
К концу августа текущего года в Шанхае, согласно официальным данным, насчитывалось 416 центров научных исследований и опытно конструкторских работ с иностранными инвестициями, что составляло одну четверть от их общего числа в материковом Китае.
В 2016 году правительство КНР поддержало проект превращения Шанхая к 2020 году в глобальный технологический и инновационный центр. Для достижения этой цели власти города принимают различные меры, направленные на поддержку инновационных проектов, научно-исследовательских работ, усовершенствования рыночного механизма коммерческого внедрения научных достижений, а также создание более благоприятные условия для привлечения талантливых кадров в сферу высоких технологий.
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17.10.2017
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