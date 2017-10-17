Шойгу: операция в Сирии близится к завершению



Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу.Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава российского оборонного ведомства в ходе встречи со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом подчеркнул необходимость обсуждения перспектив дальнейшего развития ситуации в регионе

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Операция в Сирии идет к завершению, в связи с чем есть несколько вопросов, которые требуют срочного решения, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник в Тель-Авиве в ходе встречи с израильским коллегой Авигдором Либерманом.

"Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения, и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии", - сказал Шойгу.

Он отметил, что вопросов накопилось много и сегодня будет что обсудить. "Помимо вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества, конечно, главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе", - пояснил министр.

Глава Минобороны РФ предложил обсудить ряд вопросов, касающихся ситуации на Ближнем Востоке. "В условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества в борьбе с этим злом", - сказал он, выразив уверенность, что переговоры "помогут лучше понять друг друга и будут способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами России и Израиля".

Министр обороны России поблагодарил израильского коллегу за личное участие в VI Московской конференции по международной безопасности, прошедшей 26-27 апреля, а также состоявшийся на ее "полях" конструктивный диалог по актуальным вопросам региональной безопасности.

"Надеемся увидеть вас на очередной Московской конференции, которую будем проводить в апреле 2018 года. Обязательно направим вам приглашение", - пообещал Шойгу.

По его оценке, Московская конференция стала традиционной площадкой, "позволяющей вести откровенный обмен мнениями по широкому кругу международных проблем".