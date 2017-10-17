Иракские военные взяли Киркук под полный контроль, сообщают очевидцы



Бойцы сил быстрого реагирования Ирака под Киркуком.

Источник: © REUTERS / Stringer Бойцы сил быстрого реагирования Ирака под Киркуком.Источник: © REUTERS / Stringer

КАИР, 16 окт - РИА Новости. Иракская армия взяла под полный контроль город Киркук, не встретив сопротивления со стороны курдских вооруженных формирований пешмерга, об этом РИА Новости рассказали очевидцы событий.

По словам жителя города молодого человека по имени Фейсал, иракские военные и шиитские ополченцы заняли все основные городские дороги и объекты инфраструктуры.

"Тысячи иракские военных в городе. Все довольно спокойно. Ополченцы пешмерга покинули город без боя", - сказал собеседник агентства.

По словам другого жителя населенного пункта по имени Хайдер, сотни человек с иракскими флагами и стягами с почитаемым шиитами имамом Хусейном вышли в эти минуты на улицы, приветствуя армию и полицию.

Покинутое чиновниками здание администрации провинции посетили командующий объединенным штабом операций иракской армии и руководитель федеральной полиции Ирака. Над ним, над другими государственными и муниципальными объектами провинции поднят иракский государственный флаг. Все чиновники, в том числе губернатор Наджмаддин Карим, лояльные главе курдской автономии, в понедельник утром бежали в Эрбиль и Сулейманию.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС.