Иран вряд ли пойдет на уступки США по ядерному соглашению, считает эксперт



Баллистическая ракета Khorramshahr.

Источник: Аккаунт министерства обороны Ирана в сети Facebook Баллистическая ракета Khorramshahr.Источник: Аккаунт министерства обороны Ирана в сети Facebook

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Иранское правительство вряд ли пойдет на прямые уступки США по ядерному соглашению, однако итоговый результат будет зависеть от позиции РФ, КНР и европейских стран, заявил РИА Новости эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц.

Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Трамп сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Инициатива теперь перешла к конгрессу США, который должен в двухмесячный срок определиться, будут ли восстановлены односторонние санкции США против Ирана.

По словам эксперта, Трамп сделал "смелый шаг". По его мнению - это "попытка воспользоваться обеспокоенностью международного сообщества относительно сохранения СВПД", побуждая при этом другие страны отреагировать на более широкий спектр вопросов, которые беспокоят США. В частности, это касается "программы разработки баллистических ракет, поддержки антиамериканских сил в других странах", и ограниченного срока действия положений договоренностей в рамках ядерного соглашения.

"Мало надежды на то, что иранское правительство напрямую сделает такие уступки, но если другие страны согласятся более масштабно и решительно ограничить поток денежных средств, технологий и других ресурсов, которые поддерживают стратегические возможности Ирана, тогда (позиции) США и другие страны были бы более надежны. Но эта стратегия рискует подорвать СВПД, который, какие бы не были недостатки, приносит пользу США и другим государствам", - рассказал Вайц.

Эксперт отметил, что итоговый "результат будет в значительной степени зависеть от того, как отреагируют Россия, Китай и особенно европейские страны".

"Они могут предпринимать шаги, которые поддерживают позицию США, даже публично выступая против нее. Или они могли бы присоединиться к Ирану и подвести США к тому, чтобы они сделали шаг, который даже Белый дом не хочет сделать - заново ввести американские санкции (против Ирана), и, как следствие, развал СВПД", - сообщил Вайц.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.