При продвижении армии Ирака к Киркуку погибли семнадцать бойцов пешмерга
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Иракские военные направляются к городу Киркук, Ирак. 16 октября 2017.
Источник: © REUTERS / Stringer
КАИР, 16 окт - РИА Новости. Семнадцать членов вооруженных курдских формирований пешмерга погибли, еще шестьдесят четыре получили ранения в понедельник в ходе столкновений с иракской армией, об этом местному новостному агентству Dwarozh сказал заместитель главного врача госпиталя города Джам-Джамаль Ширзад Хасан.
Иракская армия ранним утром в понедельник начала операцию по восстановлению контроля над провинцией Киркук, находившейся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.
"Семнадцать членов пешмерга, а также ополченцев погибли, шестьдесят четыре получили ранения", - сказал врач журналистам.
Иракские военные, а также шиитские ополченцы из правительственной организации аль-Хашд аш-Шааби, практически не встретив сопротивления, заняли ряд ключевых нефтегазовых объектов провинции, военную базу, а затем и сам город Киркук.
По словам информированного собеседника РИА Новости, несколько тысяч бойцов пешмерга отступили со своих позиций ранним утром после появления соответствующего приказа.
"Погибшие члены пешмерга - это те, кто ослушался приказа и решил оказать сопротивление шиитским ополченцам", - сказал источник.
По его словам, командиры отрядов пешмерга, отвечавшие за оборону восточных рубежей провинции Киркук, а также ее административную столицу, являются членами партии Патриотический союз Курдистана (ПСК).
"Ряд высокопоставленных членов этой партии, в том числе Павел Талабани (сын недавно скончавшегося лидера ПСК и эс-президента Ирака Джалаля Талабани) несколько дней назад провели сепаратные переговоры с Касемом Сулеймани (командующий спецподразделением "Эль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), темой которых стала сдача без боя провинции Киркук", - сказал информированный собеседник.
Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.
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17.10.2017
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