Нетаньяху: ВВС Израиля точно сработали при ударе по сирийской батарее ПВО
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Stephane Mahe
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвалил военно-воздушные силы страны за уничтожение сирийской зенитной батареи и пообещал, что ВВС продолжат действовать "в той мере, какая необходима для защиты национальной безопасности".
Авиаудар стал ответом на обстрел зенитчиками израильских самолетов, которые выполняли разведывательное задание в воздушном пространстве Ливана.
"Наша политика проста: мы ответим силой каждому, кто попытается навредить нам. Сегодня была предпринята попытка сбить наши самолеты. Это неприемлемо для нас", - сказал Нетаньяху в видеоролике, размещенном на его странице в социальной сети Facebook.
"ВВС действовали точно, быстро и уничтожили то, что было нужно. Мы продолжим действовать в воздушном пространстве в той мере, какая необходима для защиты безопасности Израиля", - пообещал он.
Военные говорят, что все самолеты без потерь вернулись на свои базы, а часть ПВО Сирии, расположенная в 50 км к востоку от столицы страны Дамаска и вооруженная зенитно-ракетными комплексами советского производства С-200, утратила боеспособность после уничтожения ее ключевых объектов.
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17.10.2017
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